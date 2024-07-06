ان لله وان إليه راجعون.. وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت عن عمر يناهز 31 عاما بعد صراع مع المرض

خبر أثار ضجة كبير منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، حيث جاء هذا الخبر مثل الصاعقه والصدمة على قلوب الجميع، حيث قام نادي مودرن سبورت بنشر خبر الوفاة على الصفحة الرسمية وكان المنشور يتضمن تلك الكلمات”يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”

مما وقدم النادي واجب العزاء للأسرة والعائلة الكريمة على فقيدهم الغالي سائلين المولى أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يجعل مرضه في ميزان حسناته، انتشر خبر وفاة أحمد رفعت بشكل كبير للغاية وهناك حالة من الحزن الشديد تسكن قلوب الجماهير والمحبين، خلال التقرير التالي ننشر لكم المزيد من التفاصيل حول وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت

خبر وفاة اللاعب أحمد رفعت أنتشر بشكل كبير للغاية على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وقام الكثير من لاعبي كرؤة القدم من مختلف الأندية الرياضية بنشر نعي العزاء والدعاء للاعب بالمغفرة والرحمة، في الأشهر الأربعة الماضية تعرض أحمد رأفت إلى وعكة صحية شديد أثناء إحدى المباريات

وقد تم نقله على الفور إلأى المستشفى لتلقي العلاج، ومن خلال الفحوصات الطبية تبين أن هناك توقف بعضلة القلب، واستمر اللاعب بالمستشفى لعدة أشهر وكانت حالة الصحية تتدهور يوم بعد يوم، ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 6 من يوليو 2024 تم إعلان خبر الوفاة عن عمر يناهز 31 عاماً، ومن خلال موقعنا نتقدم بخالص التعازي والمواساة للأسرة الكريم وأن لله وأ، إليه راجعون.

أحمد رفعت ويكيبيديا