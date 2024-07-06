انتهز الفرصة بسرررعة.. احصل على اكثر من 15 كود حصري فى Free Fire Max 2024 بطريقة مجانية من الموقع الرسمي

اذا كنت تبحث عن طريقة للحصول على مكافآت مجانية في لعبة Free Fire Max، نقدم لك حصريا أحدث 20 كود يمكنك استخدامه لتعزيز تجربتك في اللعبة والحصول على مكافآت رائعة وتعد لعبة Free Fire Max واحدة من أشهر ألعاب الباتل رويال على مستوى العالم، حيث تجذب ملايين اللاعبين يوميا ولذلك، تعتبر الأكواد المجانية التي يمكن للاعبين استخدامها واحدة من الميزات المثيرة في اللعبة للحصول على مكافآت رائعة.
أحدث أكواد فري فاير ماكس
من اجدد اكود فري فاير ماكس، ما يلي:
- FF7M-8N9O-P0QR
- FF1S-T2U3-V4W5
- FF6X-Y7Z8-90AB
- FFCD-EFGH-IJKL
- FFMN-OPQR-STUV
- FFWX-YZ12-34V5
- FFB6-7N8M-9K0L
- FFPQ-12RS-T3U4
- G5R9F2D7V1N4M6T8
- Q4N8V3F6D1R5M7T2
- W8F4V1D9R2N6M3T7
- Z6N9V3F7D1R5M8T2
- T7F2R9D5V1N6M4T8
- C5D9F2R1V6N7M4T8
- Y9R3F5D1V7N2M6T4
- B7D9V2F6R1N4M5T8
- X2F9V5D1R3N7M4T8
- J9F2R4D5V1N6M7T3
- S4D9F3V1R6N2M5T7
- E5R9V3F2D7N1M6T4
احصل على أكواد Free Fire Max المجانية
للاستفادة من هذه الأكواد، اتبع الخطوات التالية:
- قم بزيارة الموقع الرسمي لاسترداد المكافآت لفري فاير.
- سجل الدخول باستخدام حسابك على جوجل أو فيسبوك أو VK أو أبل أو هواوي.
- أدخل الكود في الحقل المخصص له.
- انقر على زر تأكيد وستتم إضافة المكافأة إلى حسابك داخل اللعبة خلال 24 ساعة .
- تأكد من استخدام الأكواد بسرعة حيث يمكن أن تنتهي صلاحيتها بسرعة.
- هذه الأكواد صالحة لفترة محدودة فقط، لذا سارع باستخدامها!
- قد لا تعمل بعض الأكواد في جميع المناطق.
- إذا واجهت أي مشاكل في استرداد الكود، فيرجى الاتصال بفريق دعم Free Fire Max.
كيفية استرداد أكواد Free Fire Max
- انتقل إلى موقع استرداد أكواد Free Fire Max الرسمي:من هنا
- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في Free Fire Max.
- انسخ كود من القائمة أعلاه.
- الصق الكود في حقل إدخال الكود.
- انقر فوق تأكيد.