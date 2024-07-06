انتهز الفرصة بسرررعة.. احصل على اكثر من 15 كود حصري فى Free Fire Max 2024 بطريقة مجانية من الموقع الرسمي

اذا كنت تبحث عن طريقة للحصول على مكافآت مجانية في لعبة Free Fire Max، نقدم لك حصريا أحدث 20 كود يمكنك استخدامه لتعزيز تجربتك في اللعبة والحصول على مكافآت رائعة وتعد لعبة Free Fire Max واحدة من أشهر ألعاب الباتل رويال على مستوى العالم، حيث تجذب ملايين اللاعبين يوميا ولذلك، تعتبر الأكواد المجانية التي يمكن للاعبين استخدامها واحدة من الميزات المثيرة في اللعبة للحصول على مكافآت رائعة.

أحدث أكواد فري فاير ماكس

من اجدد اكود فري فاير ماكس، ما يلي:

FF7M-8N9O-P0QR

FF1S-T2U3-V4W5

FF6X-Y7Z8-90AB

FFCD-EFGH-IJKL

FFMN-OPQR-STUV

FFWX-YZ12-34V5

FFB6-7N8M-9K0L

FFPQ-12RS-T3U4

G5R9F2D7V1N4M6T8

Q4N8V3F6D1R5M7T2

W8F4V1D9R2N6M3T7

Z6N9V3F7D1R5M8T2

T7F2R9D5V1N6M4T8

C5D9F2R1V6N7M4T8

Y9R3F5D1V7N2M6T4

B7D9V2F6R1N4M5T8

X2F9V5D1R3N7M4T8

J9F2R4D5V1N6M7T3

S4D9F3V1R6N2M5T7

E5R9V3F2D7N1M6T4

احصل على أكواد Free Fire Max المجانية

للاستفادة من هذه الأكواد، اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لاسترداد المكافآت لفري فاير.

سجل الدخول باستخدام حسابك على جوجل أو فيسبوك أو VK أو أبل أو هواوي.

أدخل الكود في الحقل المخصص له.

انقر على زر تأكيد وستتم إضافة المكافأة إلى حسابك داخل اللعبة خلال 24 ساعة .

تأكد من استخدام الأكواد بسرعة حيث يمكن أن تنتهي صلاحيتها بسرعة.

هذه الأكواد صالحة لفترة محدودة فقط، لذا سارع باستخدامها!

قد لا تعمل بعض الأكواد في جميع المناطق.

إذا واجهت أي مشاكل في استرداد الكود، فيرجى الاتصال بفريق دعم Free Fire Max.

كيفية استرداد أكواد Free Fire Max