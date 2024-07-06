يصل ل 700,000 ريال سعودي.. طريقة الحصول على قرض شخصي بموافقة فورية بدون كفيل من بنك الرياض

احصل على قرض شخصي بموافقة فورية وبدون الحاجة إلى كفيل مع امتيازات رائعة وأنت في مكانك، دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان ويمكنك وداع ديونك وسدادها بأقساط ميسرة وطويلة الأجل من خلال تمويل الرياض الشخصي ويقدم بنك الرياض حلول تمويلية تناسب جميع الفئات في المجتمع السعودي، سواء كنت موظف في القطاع الحكومي أو الخاص، محول راتب أو غير محول راتب واليوم نقدم لكم أبرز تفاصيل الحصول على قرض شخصي بدون تحويل راتب، حتى في وجود التزامات شهرية أو أقساط.

قرض شخصي بموافقة فورية بدون كفيل

يقدم بنك الرياض لعملائه برنامج تمويل شخصي مميز يتميز بسهولة التقديم والموافقة الفورية دون الحاجة إلى كفيل أو تحويل الراتب ومميزات قرض بنك الرياض الشخصي:

استمتع بقرار الموافقة على طلبك خلال دقائق معدودة.

لا داعي لإثبات قدرتك المالية من خلال كفيل.

احتفظ بحرية التحكم براتبك دون أي قيود.

احصل على تمويل يصل إلى 700,000 ريال سعودي.

اختر مدة السداد التي تناسب احتياجاتك من بين 12 و 60 شهر.

استمتع بأسعار فائدة تنافسية تبدأ من 5.79% سنوي.

لا توجد أي رسوم خفية أو مصاريف إضافية.

يمكنك استخدام قرضك لأي غرض تريده، مثل شراء سيارة، سداد الديون، تمويل احتياجاتك الشخصية، أو حتى بدء مشروع تجاري.

شروط الحصول على قرض بنك الرياض الشخصي

من أهم شروط الحصول على قرض بنك الرياض الشخصي منها ما يلي:

تكون سعودي أو مقيم في السعودية.

لا يقل عمرك عن 22 عام ولا يزيد عمرك عن 65 عام عند انتهاء مدة القرض.

لا تزيد التزاماتك المالية الأخرى عن 50% من دخلك الشهري.

توافق على الشروط والأحكام الخاصة بالقرض.

مستندات المطلوبة للحصول على قرض بنك الرياض الشخصي

من اهم مستندات المطلوبة للحصول على قرض بنك الرياض الشخصي منها ما يلي: