متع أطفالك وفرحهم.. نزل تردد قناة بطوط الجديدة 2024 بأعلى جودة على النايل سات والعرب سات

ترغب الكثير من الأمهات في معرفة تردد قناة بطوط كيدز، والتي تعد من أفضل القنوات التي تقدم محتوى مسلي وممتع للأطفال وتقدم القناة برامج كرتونية مسلية وتعلم الأطفال السلوك الصحيح والقيم والمبادئ الجيدة، مما جعلها تنال إعجاب الملايين من الأمهات وتنتشر بشكل واسع في معظم الدول و لذلك، تهتم الأمهات بجعل أطفالهن يشاهدون قناة بطوط، ويرغبن في معرفة التردد الجديد للقناة لضمان مشاهدة البرامج بأعلى جودة ودون ملل.

ما هي مميزات قناة بطوط الجديدة

لمعرفة مميزات قناة بطوط الجديدة اتبع ما يلي:

تقدم القناة برامج كرتونية تراعي القيم والأخلاق العربية، وتساعد على تنمية مهارات الأطفال مثل اللغة والتفكير والتعلم.

تضم القناة باقة متنوعة من البرامج الكرتونية التي تناسب جميع الأعمار والاهتمامات، من مسلسلات الرسوم المتحركة المضحكة إلى البرامج التعليمية المفيدة.

تبث القناة بباقة SD و HD، لتوفر تجربة مشاهدة ممتعة للأطفال مع صور واضحة وألوان زاهية.

تحرص قناة بطوط على تقديم محتوى آمن للأطفال، خال من أي مشاهد عنف أو محتوى غير لائق.

ما هو تردد قناة بطوط الجديدة 2024

ترددات قناة بطوط الجديدة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات:

نايل سات

التردد: 11256.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

عرب سات

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

كيف يتم ضبط تردد قناة بطوط الجديدة