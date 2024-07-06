عاجل.. وفاة احمد رفعت لاعب منتخب مصر مودرن سبورت عن عمر ناهز الـ31 عاما

استيقظت الجماهير المصرية على خير صادم وهو وفاة احمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن فيوتشر الحالي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 حيث أعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت الحالي الدولي وذلك على خلفية تدهور حالته الصحية بعدما تم نقله إلى المستشفى وتم الإعلان عن وفاته منذ قليل، بعد تعافيه من الأزمة القلبية التي تعرض لها سابقاً.

وفاة احمد رفعت اليوم

أعلن نادي مودرن سبورت عن خبر وفاة احمد رفعت حيث تلقت الجماهير المصرية خبرا حزيناً اليوم بعدما تم الإعلان عن وفاة اللاعب الدولي أحمد رفعت على خلفية تدهور الحالة الصحية للاعب وتم نقله إلى المستشفى وذلك بعد رحلة شاقة مع المرض بعد تعرضه للأزمة الصحية التي حدثت له يوم 13 مارس الماضي.

وكام قد أعلن النادي عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك خبر إعلان الوفاة في منشور رسمي على الصفحة حيث اضافت الصفحة: ” بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا باقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان ”.

والجدير بذكره أن اللاعب أحمد رفعت كان قد تعرض لأزمة صحية قوية يوم 13 مارس الماضي وسقط في أرضية الملعب خلال أحد المباريات وتم نقله إلى المستشفى وظل فاقداً للوعي مدة كبيرة وذلك بسبب توقف عضلة القلب المفاجئ للاعب دون أي اشتراك مع أحد اللاعبين خلال المباراة.

نبذه عن اللاعب احمد رفعت

احمد السيد رفعت احمد من مواليد عام 1993 وهو لاعب كرة قدم دولي مصري يلعب حاليا في صفوف نادي مودرن سبورت المصري، خاض مع منتخب مصر العديد من المباريات في مركز الجناح، ولعب احمد رفعت في صفوف كلا من نادي انبي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وأخيراً نادي مودرن سبورت ثم إعارة لنادي الوحدة الإماراتي.