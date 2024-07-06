قدم الان برابط فعال .. وحدات سكنية A.D.D.L 3 بتصاميم مبهرة لكل من يتوفر به شروط سكنات عدل 3

برنامج “سكنات عدل 3” من اهم البرامج التي تم اطلاقها بواسطة الحكومة الجزائرية، حيث يهدف إلى توفير وحدات سكنية ذات جودة عالية وأسعار مناسبة للطبقات المتوسطة، حيث يأتي هذا البرنامج ضمن جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي، تتميز الوحدات السكنية في هذا البرنامج بتصاميم رائعة ومواصفات فائقة الجودة، ولكن يخضع الى شروط سكنات عدل 3 وبعض المعايير الموضوعة بواسطة البرنامج، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

شروط سكنات عدل 3

أعلنت وزارة السكن والعمران عن فتح باب التسجيل في برنامج عدل 3 من خلال الحاسوب وأيضًا عبر الهاتف، على أن يتم الاتصال بالإنترنت في كلا الحالتين، ولكن الوزارة قيدت تقديم الطلبات في هذه الوحدات بعدة شروط وضوابط يجب أن تتوافر في المتقدمين للحصول على هذه المساكن، وهذه الشروط هي كالتالي:

عدم امتلاك المتقدم أو زوجته لأي عقارات خاصة.

يجب ألا يتجاوز الدخل الأقصى للمتقدم 180 ألف دينار جزائري.

يجب دفع 25% لحجز الوحدة.

يجب أن يكون الشخص المتقدم للسكن حاملًا للجنسية الجزائرية.

كما يجب أن يكون مقيم على أراضيها.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من دعم حكومي آخر أو وحدات سكنية مدعومة.

يجب أن تكون بطاقة الهوية سارية المفعول، حيث لن يتم قبول أي تسجيل يتم باستخدام بطاقة هوية ورقية قديمة أو رخصة قيادة ورقية قديمة.

التسجيل في عدل 3 عبر الحاسوب

يرغب عدد كبير من المواطنين الذين تتوافق معهم الشروط المذكورة في معرفة كيفية التسجيل في هذه الوحدات السكنية، وقد جاءت الخطوات كالتالي: