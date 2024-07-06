احجز مكانك هسة .. سجل الان في استمارة التقديم على الحج 2025 في العراق برابط رسمي 

استمارة التسجيل للحج لعام 2025 في العراق تلقى اهتمامًا كبيرًا من العديد من العراقيين الراغبين في أداء مناسك الحج. وأعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن إتاحة هذه الاستمارة، مؤكدين أن هذه الخطوة تسهل على المواطنين تأدية الركن الخامس من أركان الإسلام الذي فرضه الله على كل مسلم ومسلمة قادر على ذلك، وفيما يلي سوف نتعرف على كيفية التقديم عبر استمارة التقديم على الحج 2025 في العراق.

استمارة التقديم على الحج 2025 في العراق

تُسهّل هيئة الحج والعمرة عملية التسجيل لأداء مناسك الحج من خلال توفير رابط إلكتروني خاص، وذلك لتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، يمكن للراغبين في استخدام هذه الخدمة الوصول إليها باتباع خطوات بسيطة كما يلي:

زوروا الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة.

التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك، سيتم فتح استمارة التسجيل لموسم الحج لعام 2025.

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

ثم يتم تعبئة بيانات الاستمارة المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات ودقتها.

يتاح تنزيل الاستمارة بصيغة PDF.

إرسال الاستمارة إلى الهيئة العليا.

انقر على زر “إرسال” لإنهاء عملية التسجيل بنجاح.

الشروط التقديم في موسم الحج لعام 2025 في العراق

يحاول العديد من المسلمين معرفة الشروط الضرورية للتسجيل في موسم الحج لعام 2025 في العراق، وقد قامت هيئة الحج والعمرة في العراق بالإعلان عن مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب أن تتوفر لدى الراغبين في التقديم على قرعة الحج. من أبرز هذه الشروط ما يلي: