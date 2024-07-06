سجل الان واحصل على وحدة سكنية مجانا .. خطوات التسجيل في برنامج سكنات عدل ٢٠٢٤

يعتبر برنامج سكنات عدل في الجزائر واحداً من أهم البرامج السكنية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية بهدف تقديم سكن لائق وبأسعار مناسبة للمواطنين، وقد حقق البرنامج نجاحاً كبيراً منذ بدايته، حيث ساهم في توفير مساكن لأكثر من مليون مواطن، وفيما يلي سوف نتعرف على كيفية التسجيل في برنامج سكنات عدل.

برنامج سكنات عدل

برنامج السكن هذا مدعوم من الدولة الجزائرية، ويهدف إلى تقديم مساكن مناسبة بأسعار معقولة للمواطنين الجزائريين الذين تتراوح دخولهم بين 24 ألف دينار جزائري و72 ألف دينار جزائري، يتضمن البرنامج أيضاً شققًا تتراوح مساحاتها بين 70 و 120 مترًا مربعًا، موزعة في أنحاء البلاد المختلفة.

ما هي شروط التسجيل في برنامج سكنات عدل؟

كانت شروط البرنامج كما يلي:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 21 و 40 عامًا.

يجب ألا يكون متزوجًا من أجنبية.

ينبغي له ألا يكون قد حصل على أي دعم سكني من الحكومة.

عدم امتلاكه هو أو زوجته أي عقار سكني.

أن يكون الدخل الشهري الصافي للأسر بين 24 ألف دينار جزائري و72 ألف دينار جزائري.

كيف يمكن التسجيل في برنامج سكنات عدل؟

يتم التسجيل في البرنامج عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لوكالة عدل من هنا.

ما هي مستجدات برنامج سكنات عدل 3؟

أما عن آخر مستجدات البرنامج فهي: