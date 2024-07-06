سددها الـــان .. رسميا خطوات الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية بالعراق عبر أور الالكترونية من هٌنا

في الفترة الأخيرة، ارتفعت بشكل كبير معدلات البحث من المواطنين في مختلف محافظات العراق عن غرامات المرور المرتبطة بالأرقام الألمانية لعام 2024، حيث يوفر نظام المرور في العراق رابطاً للاستعلام عن هذه الغرامات، وتعد هذه الخدمة من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية لتسهيل إجراءات الدفع على المواطنين والتخلص من الازدحام أمام المقرات الحكومية المختصة بالمرور، يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة العراقية للتحول الرقمي في كافة القطاعات، وفيما يلي سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية بالعراق.

الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية بالعراق

أعلنت مديرية المرور أنه يمكن الاطلاع على قيمة المخالفات المرورية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمرور العراقي باستخدام الرقم الألماني، مما يتيح لجميع المواطنين تسديد قيمة المخالفات المرورية قبل فرض غرامات التأخير، وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية ينبغي الذهاب إلى الموقع الرسمي لمنصة أور.

يتم الدخول إلى النظام وإدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

ثم يتم النقر على زر “الاستعلام عن مخالفات المرور 2024”.

يتم إدخال رقم التسجيل الخاص بالمركبة، ثم يتم الضغط على زر البحث.

عند الانتهاء، تظهر لك قائمة بجميع المخالفات المرورية التي تم ارتكابها باستخدام السيارة.

يتم تحديد تصنيف المخالفة وقيمة الغرامة المرورية لكل انتهاك على حدة.

ثم يتم اختيار طريقة الدفع التي يجب التأكيد عليها لدفع غرامات السيارة.

قيمة غرامات المرور العامة 2024

أفصحت مديرية المرور العامة في العراق عن قيمة الغرامات المرورية لعام 2024 بناءً على نوع المخالفة، وكانت على النحو التالي: