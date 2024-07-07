طريقة عمل الكنافة الشعرية في المنزل بطريقة المحلات

تعتبر الكنافة إحدى الوصفات التي تبحث عنها ربّات البيوت بكثرة خاصة خلال أيام الصيام، فهمي من الحلويات الشرقية المشهورة في الوطان العربي ويتم تحضيرها بسهولة في المنزل، حيث يسهل تحضيرها خلال فترة زمنية قصيرة، وتقديمها بعدة وصفات شهية ذات مذاق رائع وبمكونات بسيطة واقتصادية، ولذلك فقد نقدم لكم طريقة عمل الكنافة الشعرية للتحالي.

طريقة الكنافة الشعرية

يتم تحضير نصف كوب من الكنافة، والسمن البلدي وشربات كمية حسب الرغبة.

بتقطيع الكنافة جيدًا، خلطها مع السكر البودرة بعد تقطيعها.

وضعالسمنة على النار وتسخن جيدًا.

مزج السمنة مع الكنافة، ثم وضع الكنافة في صينية مناسبة الحجم وفردها بشكل متساوي.

وضع الشربات على الكنافة وهي ساخنة.

نصائح لتحضير الكنافة الشعرية مثل المحلات

بعد أن تعرفنا على طريقة عجينة الكنافة الشعرية، دعونا نتعرف من خلال هذه الفقرة على بعض النصائح التي تمكنك من إعداد الكنافة الشعرية في المنزل مثل المحلات، وهي كالتالي: