“قدم بسرعة inscription logement” بيان حول أسعار سكنات عدل 3 لعام 2024 والتسجيل بهذه الشروط

يمكنك الآن ملء استمارة التسجيل inscription logement والتقديم حيث أعلنت وزارة الإسكان في الجزائر في بيان رسمي عن تفاصيل وأسعار سكنات عدل 3 لعام 2024، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى توفير الدعم الاجتماعي للأفراد المستحقين في الجزائر تحت إشراف الحكومة، ويهدف البرنامج إلى ضمان وصول الدعم إلى جميع الفئات المستحقة.

inscription logement والتقديم في برنامج سكنات عدل 3

تم تحديد خطوات للتقديم في برنامج سكنات عدل 3 للحصول على الوحدات السكنية وهي ما يلي:

زيارة موقع سكنات عدل. تسجيل الدخول إلى الموقع. إدخال جميع البيانات المطلوبة عن المتقدم وجنسيته. تسجيل بيانات الزوجة في حالة الزواج. إرفاق جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك الشهادة العسكرية. إدخال العنوان بشكل صحيح. الضغط على خانة إرسال الطلب. الانتظار لمعرفة قرار القبول أو الرفض.

شروط تسجيل سكنات عدل 3

لتسجيل طلب الحصول على وحدة سكنية ضمن برنامج سكنات عدل 3، يجب توافر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم من أبوين جزائريين ويحمل الجنسية الجزائرية، ومقيم إقامة دائمة في الجزائر. عدم امتلاك أي وحدة سكنية أخرى. أن يتراوح دخله بين 24,000 و118,000 دينار جزائري. تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة والموثقة. أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و70 عامًا. سريان البطاقة الشخصية عند التقديم. دفع كافة الرسوم المحددة والالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها. دفع 25% من قيمة الوحدة السكنية وسداد باقي الأقساط شهريًا. الموافقة على كافة الشروط والأحكام التي يحددها البرنامج. عدم الاستفادة من أي دعم آخر من برنامج سكنات عدل 3. أن يكون المتقدم متزوجًا ويعول أسرة، وغير قادر على شراء وحدة سكنية بمفرده.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3

لملء استمارة التسجيل inscription logement هناك مجموعة من الأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3 يجب توفيرها ما يلي:

شهادة ميلاد أصلية. صورة من البطاقة الشخصية سارية المفعول. ورقة إثبات السكن الحالي. وثيقة زواج تثبت أن المتقدم متزوج. إثبات دخل من جهة العمل. كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر قبل التقديم.

أسعار سكنات عدل 3 لعام 2024

أوضحت وزارة الإسكان الجزائرية تفاصيل الأسعار للوحدات السكنية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج عدل لعام 2024، والمخصصة للأفراد الذين يستحقون الدعم السكني، وتضمنت التفاصيل ما يلي: