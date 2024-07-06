” شوف نتيجتك من هنا” كيفية استخراج نتائج الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس (تجاري صناعي زراعي فندقي)

سيعلن عن نتائج الدبلومات الفنية 2024 عبر بوابة التعليم الفني باستخدام رقم الجلوس، يمكن لـ 818,921 طالبا وطالبة من نظامي التعليم الخمسي والثلاثي استخراج نتائجهم بمجرد اعتمادها رسميا تمت الامتحانات في 2,562 لجنة موزعة على جميع محافظات مصر وشملت 14 مادة امتحانية، سيتم توفير رابط لاستخراج النتائج، وتتضمن الخطوات القادمة كيفية معرفة النتيجة.

نتائج الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

أنهى طلاب الدبلومات الفنية 2024 اختباراتهم بسلام في 27 يونيو، تولت غرفة العمليات المركزية تأمين أوراق الإجابة والتي دخلت حاليا مرحلة التصحيح والرصد، من المتوقع صدور نتائج الدبلومات الفنية قريبا والتي ستشمل جميع التخصصات مثل الصناعي والتجاري والفندقي والزراعي، لذلك يتابع الطلاب بترقب موعد الإعلان الرسمي عن النتائج والذي يحتمل أن يكون يوم السبت المقبل، لذلك ينصح بزيارة موقع بوابة التعليم الفني عند ظهور النتائج، وأكد مصدر رسمي في الوزارة أن أعمال التصحيح لا تزال مستمرة.

اعلان نتائج الدبلومات الفنية 2024

مع اقتراب موعد اعلان نتائج الدبلومات الفنية 2024 من المنتظر أن يعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي النتائج رسميا خلال مؤتمر صحفي، في هذا المؤتمر يعلن الوزير عن أسماء الأوائل في الدبلومات الصناعية والتجارية وغيرها على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى نسب النجاح العامة، كما سيقوم الوزير بتهنئة الطلاب الناجحين.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

عند إعلان النتيجة بشكل رسمي يمكنك الحصول عليها من خلال اتباع الخطوات التالية: