دور على اسمك.. رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات 150 ألف عقد بالعراق

يقوم العديد من المواطنين العراقيين بالبحث عبر الإنترنت لمعرفة أسماء الأشخاص الذين تم قبولهم في التعيينات الوزارية، وتقدم عدد كبير من الأفراد بطلبات لشغل 150 ألف وظيفة، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنها تواصل التنسيق مع جميع المديريات في مختلف المحافظات للإعلان عن أسماء المقبولين، وتؤكد الوزارة أنها لا تزال تراجع هذه الطلبات.

كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية

أعلنت وزارة التعليم العراقية أنها ستعلن عن أسماء جميع الأشخاص المقبولين في تعيينات 150 ألف وظيفة تشمل معلم ومعلم جامعي ومدرس براتب 300 ألف دينار عراقي، سيتم توفير هذه الوظائف بعد الانتهاء من المراجعة والفرز والتدقيق، يجب على من يرغب في الاطلاع على أسماء المقبولين اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

اضغط على نتائج التعيينات بالتعاقد.

دون جميع المعلومات المطلوبة أمامك بشكل دقيق وصحيح.

اكتب رقم الهوية الوطنية.

اختار المحافظة التابع لها.

اضغط على كلمة استعلام ستظهر لك قائمة بأسماء المقبولين إذا كنت منهم أم لا.

المستندات المطلوبة للتقديم في تعيينات الـ 150 الف وظيفة بالعراق

أفادت وزارة التربية العراقية بأنها ستوفر فرص تعيين للمواطنين العراقيين داخل الوزارة، والمحافظات التي تشملها هذه العقود هي: (بغداد والنجف والمثنى وميسان وصلاح الدين). كما أوضحت الوزارة أهم الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في تعيينات الـ 150 ألف عقد وهي كما يلي: