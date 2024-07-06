فرح أطفالك بأغاني لولو الشطورة.. اضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024

قناة وناسة تعد من أشهر القنوات الترفيهية للأطفال فحصدت على شعبية وقاعدة جماهيرية كبيرة جدا عند الأطفال وخاصة لاحتوائها على شخصية لولو التي يتعلق بها الكثير من الأطفال ويحبونها بشكل كبير، كما أن الآباء والأمهات يحرصون على تثبيت القناة في جهاز التلفاز لتقديم محتوى تعليمي وترفيهي يستهدف فئة الأطفال في الوطن العربي، والمميز في قناة وناسة أنها تعمل طوال الـ 24 ساعة، ولذلك في السطور التالية سوف نقدم تردد قناة وناسة وكيفية تثبيتها على التلفاز.

تردد قناة وناسة الجديد

للاستمتاع بمحتوى قناة وناسة لابد من ضبط ترددها الجديد لضمان مشاهدة عالية الوضوح والدقة على مختلف الأقمار الصناعية كالتالي:

تردد قناة وناسة على النايل سات

التردد: 11559.

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصحيح الخطأ: ¾ .

تردد قناة وناسة على العرب سات

التردد: 11270 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: ¾ .

الاستقطاب: عمودي.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة

بعد التعرف على البيانات التي يجب إدخالها لضبط التردد قم بالخطوات التالية: