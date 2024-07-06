فرح أطفالك بأغاني لولو الشطورة.. اضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024

قناة وناسة تعد من أشهر القنوات الترفيهية للأطفال فحصدت على شعبية وقاعدة جماهيرية كبيرة جدا عند الأطفال وخاصة لاحتوائها على شخصية لولو التي يتعلق بها الكثير من الأطفال ويحبونها بشكل كبير، كما أن الآباء والأمهات يحرصون على تثبيت القناة في جهاز التلفاز لتقديم محتوى تعليمي وترفيهي يستهدف فئة الأطفال في الوطن العربي، والمميز في قناة وناسة أنها تعمل طوال الـ 24 ساعة، ولذلك في السطور التالية سوف نقدم تردد قناة وناسة وكيفية تثبيتها على التلفاز.
تردد قناة وناسة الجديد
للاستمتاع بمحتوى قناة وناسة لابد من ضبط ترددها الجديد لضمان مشاهدة عالية الوضوح والدقة على مختلف الأقمار الصناعية كالتالي:
تردد قناة وناسة على النايل سات
- التردد: 11559.
- معدل الترميز: 27500 .
- الاستقطاب: عمودي .
- معامل تصحيح الخطأ: ¾ .
تردد قناة وناسة على العرب سات
- التردد: 11270 .
- معدل الترميز: 27500 .
- معامل تصحيح الخطأ: ¾ .
- الاستقطاب: عمودي.
كيفية ضبط تردد قناة وناسة
بعد التعرف على البيانات التي يجب إدخالها لضبط التردد قم بالخطوات التالية:
- في البداية اضغط على زر القائمة من الريموت كنترول.
- بعد ذلك قم بتركيب الدش أو الهوائي ثم أدخل بيانات التردد التي ذكرناها في السطور السابقة.
- ثم اضغط على زر البحث واختر قناة وناسة.
- ثم اضغط على تثبيت القناة ومن ثم قم بالضغط على زر تأكيد لضمان الوصول السريع إلى القناة والاستمتاع بتجربة مميزة.
- ومن أهم محتوى التسلية والترفيه الخاصة بالقناة هي أغنية (لولو في نونو، وينك يا لولو، لولو شطورة، لولو اتسرقت، لولو عايزه ماما، لولو وميدو).
- تتميز قناة لولو بتصميم بسيط ورسوم متحركة تجذب العين.
- كما أنها تحتوي على شخصيات كثيرة وتقدم بعض السمات الحميدة التي يجب أن يتعلمها الطفل ويكتسبها في حياته.