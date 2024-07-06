“القط اتصالح مع الفار” تنزيل قناة توم وجيري الجديدة 2024 بدقة جبارة ووضوح شديد

تعتبر قناة توم وجيري من أشهر قنوات الأطفال التي تقدم محتوى ترفيهي مسلي للأطفال، حيث نجحت في عرض البرامج المتنوعة والأفلام الكرتونية والرسوم المتحركة والبرامج التعليمية، كما حصدت شعبية كبيرة ومشاهدات ضخمة من الأطفال والكبار الآباء والأمهات في مصر والعالم العربي، كما أنها تتميز بالعرض 24 ساعة بشكل متواصل ولذلك نقدم بيانات التردد الخاصة بها على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات تابعوا السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري

لكي تستمتع بمشاهدة ممتعة لقناة توم وجيري لابد من ضبط التردد الجديد المتمثل في كل ما يلي على النايل سات والعرب سات:

تردد قناة توم و جيري على النايل سات

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي .

معدل الترميز: 27500 .

جودة القناة: SD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚ .

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚ .

جودة القناة: SD.

طريقة ضبط تردد قناة توم وجيري

عند ضبط تردد قناة توم وجيري لابد من استخدام الريموت كنترول من خلال فتح قائمة الإعدادات واختيار كلمة البحث اليدوي ثم إدخال جميع البيانات الخاصة بالتردد التي ذكرناها في السطور السابقة ثم الضغط على زر بحث واختيار قناة توم وجيري من بين القنوات المعروضة، وبعد إتمام التنزيل قم بالضغط على زر حفظ لضمان الوصول السريع إلى القناة.

تتميز قناة توم وجيري ببرامجها الجديدة لعام 2024 حيث تقدم كرتون (مغامرات سندباد، سبونج بوب، سبايدر مان)، بالإضافة إلى مسلسل حكاية عالمية، كما أنها تعرض الكثير من الأفلام المحببة لدى الكبار والصغار مثل: (فيلم الجميلة والوحش، وطرزان، وتنة ورنة، الفار الطباخ، رابونزل، وفيلم رحلة البحث عن نيمو).