اسعد طفلك وثبتها الآن.. تردد قناة تنة ورنة للأطفال 2024 على النايل والعرب سات

قناة تنة ورنة من أفضل قنوات الأطفال التي تجذب انتباه العديد منهم كونها تحمل اسم شخصية محبوبة من الأفلام الكرتونية، بالإضافة إلى الأفلام والأغاني والأناشيد والمعلومات القيمة التي تقدمها للأطفال، لذلك يبحث الآباء عن طريقة تنزيل القناة على التلفاز وضبط ترددها لمشاهدة عالية الدقة والوضوح والاستمتاع بتجربة مميزة لدى الطفل وإليكم التفاصيل.

تردد قناة تنة ورنة

تعد قناة تنة ورنة من أكثر القنوات المعروفة بتقديم المحتويات الترفيهية للأطفال ولذلك نقدم تردد تنزيلها على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات كالتالي:

تردد قناة تنة ورنة على النايل سات

التردد: 11853.

معدل الترميز: 27500 .

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة تنة ورنة على العرب سات



التردد: 11595 معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

الجودة: HD.

كيفية ضبط تردد قناة تنة ورنة

بعد الحصول على بيانات تردد قناة تنة ورنة لابد من القيام ببعض الخطوات لضبطه من خلال الآتي:

أولا اضغط على زر التحكم من الريموت كنترول.

ثم الانتقال إلى قائمة الإعدادات.

بعد ذلك اختر التثبيت ثم اختر طريقة التثبيت اليدوي من بين الخيارات المنسدلة.

ثم حدد نوع القمر الصناعي سواء كان نايل سات أو عرب سات.

بعد ذلك أدخل البيانات والرموز التي عرضناها في السطور السابقة بدقة، بعد ذلك اضغط على زر البحث.

بعد إتمام عملية البحث سيتم تنزيل القناة على جهاز الاستقبال فورا.

لا تنسى الضغط على كلمة حفظ لضمان تيسير الوصول إلى القناة والاستمتاع بالمشاهدة.

محتوى قناة تنة ورنة

يتميز محتوى قناة تنة ورنة بأنه ترفيهي تثقيفي مسلي وممتع للأطفال بشكل كبير فهو يتمثل على النحو التالي: