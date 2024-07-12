بخصم 1300 ريال سعودي من مكتبة جرير على هاتف ايفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max وخصم مذهل

هاتف iPhone 15 Pro Max يمثل ذروة التكنولوجيا والابتكار في عالم الهواتف الذكية، حيث يجمع بين التصميم فائق الأناقة والأداء القوي و تم التصميم بعناية ليوفر تجربة استخدام فائقة السلاسة والراحة ويتميز الهاتف بشاشة لها حجم كبير وألوانا دقيقة وسطوعا استثنائيا مما يجعلها مثالية لمشاهدة الفيديوهات وتجربة الألعاب، وفي المقال سنقدم لكم عروض جرير على هاتف آيفون 15 برو ماكس بخصم يصل إلى 1300 ريال سعودي.

عروض جرير على هاتف آيفون 15 برو ماكس

مكتبة جرير من المكاتب الأكثر تداول على الإنترنت يتواجد بها جميع أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية منها هاتف آيفون 15 برو ماكس فإليكم العروض من جرير:

سعر الهاتف قبل الخصم كالتالي: 5199 ريال سعودي.

السعر بعد الخصم كالآتي: 3899 ريال سعودي.

التخفيض قيمته كالتالي: 1300 ريال سعودي.

مواصفات هاتف آيفون 15 برو ماكس

مواصفات هاتف آيفون 15 برو ماكس تشمل عددا من العناصر الرئيسية التي تحدد أداءها وقدراتها، ومن أهم هذه المواصفات: