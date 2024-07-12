بخصم 1300 ريال سعودي من مكتبة جرير على هاتف ايفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max وخصم مذهل

Ahmed.samir تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
بخصم 1300 ريال سعودي من مكتبة جرير على هاتف ايفون 15 برو ماكس iPhone 15 Pro Max وخصم مذهل
عروض جرير على هاتف آيفون 15 برو ماكس

هاتف iPhone 15 Pro Max يمثل ذروة التكنولوجيا والابتكار في عالم الهواتف الذكية، حيث يجمع بين التصميم فائق الأناقة والأداء القوي و تم التصميم بعناية  ليوفر تجربة استخدام فائقة السلاسة والراحة ويتميز الهاتف بشاشة لها حجم كبير وألوانا دقيقة وسطوعا استثنائيا مما يجعلها مثالية لمشاهدة الفيديوهات وتجربة الألعاب، وفي المقال سنقدم لكم عروض جرير على هاتف آيفون 15 برو ماكس بخصم يصل إلى 1300 ريال سعودي.

عروض جرير على هاتف آيفون 15 برو ماكس

مكتبة جرير من المكاتب الأكثر تداول على الإنترنت يتواجد بها جميع أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية منها هاتف آيفون 15 برو ماكس فإليكم العروض من جرير:

  • سعر الهاتف قبل الخصم كالتالي: 5199 ريال سعودي.
  • السعر بعد الخصم كالآتي: 3899 ريال سعودي.
  • التخفيض قيمته كالتالي: 1300 ريال سعودي.

مواصفات هاتف آيفون 15 برو ماكس

مواصفات هاتف آيفون 15 برو ماكس  تشمل عددا من العناصر الرئيسية التي تحدد أداءها وقدراتها، ومن أهم هذه المواصفات:

المواصفات التفاصيل
خاصية الدفع اللامرئي NFC مدعومة
أنواع شرائح الاتصال Nano Sim و eSim أو شريحتين
دعم الشبكات 2G, 3G, 4G, 5G
المواد زجاج مع إطار من معدن التيتانيوم
الوزن 221 جرام
الأبعاد 159.9 × 76.7 × 8.3 ملم
مقاومة الماء والغبار IP68، مقاوم للماء حتى 6 متر لمدة نصف ساعة
الشاشة Dynamic Island LTPO Super Retina XDR OLED، 6.7 إنش، دقة 1290 × 2796 بكسل، معدل تحديث 120Hz، Ceramic Shield
المعالج A17 Pro مع Apple GPU 6-core graphics
الذاكرة
  • 256 جيجابايت و 8 جيجابايت RAM
  • 512 جيجابايت و 8 جيجابايت RAM
  • 1 تيرابايت و 8 جيجابايت RAM
الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.9، دعم الأوتوفوكس
الكاميرا الخلفية
  • 48 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.8، OIS
  • 12 ميجابكسل (زوم 5X)، فتحة عدسة F/2.8، OIS
  • 12 ميجابكسل (واسعة)، فتحة عدسة F/2.2، TOF 3D
تسجيل الفيديو 4K بمعدل تقاط 24 و25 و30 و60 إطار في الثانية، FHD بمعدل تقاط 25 و30 و60 و120 إطار في الثانية
الاتصال Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، Bluetooth 5.3، GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS
أمان وحماية Face ID، التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب، الضغط الجوي
البطارية 4422 مللي أمبير، شحن سريع 20 واط، شحن لاسلكي MagSafe 15 واط، شحن لاسلكي Qi 7.5 واط
نظام التشغيل iOS 17
الألوان المتوفرة التيتانيوم، التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الأبيض
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معلومات الكاتب
Ahmed.samir

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