لعشاق الطبيعة وعالم الحيوان.. استقبل تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد 2024

قناه ناشونال جيوغرافيك تم إطلاقها لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، فهي قناة متخصصة في عرض الأفلام الوثائقية والبرامج الطبيعة والحضارة والتاريخ، ومنذ إطلاقها اكتسبت شعبية كبيرة جدا لدى الكثير من العرب، حيث تم دبلجة معظم البرامج إلى اللغة العربية فلا يمكنك الشعور بالملل عند مشاهدة القناة، ويمكنك ضبط ترددها من خلال المعلومات التفصيلية التي نقدمها لك في السطور التالية.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة عالية الدقة وشديدة الوضوح لقناة ناشونال جيوغرافيك عن طريق إدخال البيانات:

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على النايل سات

التردد: 11411.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾ .

الجودة: HD .

معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على العرب سات

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: أفقي .

معدل الترميز: 27500 .

معدل تصحيح الخطأ: ¾ .

مميزات متابعة قناة ناشونال جيوغرافيك

قناة ناشونال جيوغرافيك مفضلة لدى الكثيرين فتقدم محتوى متنوع عن الطبيعة والتاريخ والعلوم والثقافة، وذلك يجذب شريحة واسعة من المشاهدين، كما أنه يساهم في زيادة المعلومات العامة والثقافة لدى متابعيها.

تتميز القناة بجودة إنتاج عالية في استخدام التقنيات المتقدمة والتأثيرات البصرية والتصوير المتحرك، كما تستند القناة على معلومات حقيقية مقدمة وقائمة على الاستكشاف والبحث العلمي.

تعرض مغامرات وقصص عديدة تجعل المشاهدين في حالة فضول دائما لاستكشاف عالم الطبيعة بشكل عميق، فهي من أفضل القنوات التي تهتم بعالم الطبيعة وتعرض أفلام وثائقية جذابة.