“انسي إن عندك عيال” اضبط ترددات كراميش ووناسة بجودة عالية الدقة وسيب الباقي عليهم

تعد قنوات كراميش ووناسة واجهة علمية ترفيهية آمنة جدا للأطفال ومسلية لهم، كما أنها تعمل طوال ال 24 ساعة لذلك يسعى الآباء دائما في ضبط ترددات هذه القنوات على التلفاز لأهمية محتواها للأطفال، ولذلك سوف نقدم المعلومات التفصيلية التي تدور حول تردد هذه القنوات وطريقة تنزيلها على كافة الأقمار الصناعية.

تردد قناة كراميش

للاستمتاع بمشاهدة ممتعة عالية الدقة وشديدة الوضوح إليك تردد قناة كراميش على النايل سات والعرب سات كالتالي:

تردد قناة كراميش على النايل سات

تردد القناة: 11430.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة كراميش على العرب سات

التردد: 11390.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾ .

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسة

يمكنك تنزيل قناة وناسة عن طريق ضبط ترددها من خلال البيانات التالية على جميع أنواع الأقمار الصناعية:

تردد قناة وناسة على النايل سات

التردد الجديد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصويب الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة على العرب سات

التردد: 11270.

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصويب الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

كيفية ضبط تردد القنوات

يمكنك من خلال خطوات بسيطة تنزيل القناة عن طريق مجموعة البيانات التي عرضناها سابقا بالقيام بالتالي: