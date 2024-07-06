“زيادة الرواتب للموظفين العراقيين” الحكومة تُعلن حقيقة ما يجري بصراحة.. إليكم التفاصيل

أعلنت وزارة المالية في العراق عن صرف مرتبات الموظفين والذي يتم بصورة منتظمة لجميع العاملين بالقطاع العام والخاص في تواريخ معينة تم تحديثها كل شهر بناءً على قرارات الوزارة، ويتم الصرف عادة من المؤسسات المالية أو البنوك أو من خلال ماكينات الصراف الآلي، حيث يتم تحويل راتب الموظف على حسابه ومن ثم سحبه بسهولة، وجدير بالذكر أن الصرف يشمل أيضًا رواتب التقاعد والحوافز والمكافآت الإضافية بناءً على الأنظمة والقوانين التي تعمل بها مختلف المؤسسات في الدولة.

خطوات الاستعلام عن المرتبات في العراق

يمكن لجميع المستفيدين الاستعلام عن المرتبات في العراق من خلال مجموعة من الخطوات التي تم تحديدها من قبل الهيئة المختصة، ويتم ذلك عبر موقع وزارة المالية بالعراق على النحو التالي:

يتم التوجه في البداية بزيارة موقع وزارة المالية بالعراق على الانترنت.

بالعراق على الانترنت. بعد ذلك يتم التحديد على خيار الخدمات الإلكترونية ثم توجه إلى الاستعلامات.

بعدها يتم التحديد على قسم رواتب الموظفين ثم إدخال البيانات الشخصية التي تخص المستفيد من بينها اسم المستخدم وكلمة المرور حتى يتمكن من تسجيل الدخول للموقع.

في هذه الخطوة يتم إدخال رقم البطاقة ومعلومات الوظيفة ثم التحديد على الاستعلام.

أخيرًا هذه الخطوات تساهم في الوصول السريع إلى الخدمات الإلكترونية وذلك للتحقق من الراتب الذي تظهر تفاصيله فور تحميل المعلومات.

قيمة الرواتب في العراق

أعلنت وزارة المالية بالعراق خلال الساعات القليلة الماضية عن قيمة الزيادات التي حددتها على رواتب الموظفين، والتي تختلف قيمتها بناءً على الرتبة الوظيفية وأيضًا المؤسسة التي يعمل بها، وبناءً على ذلك فإننا نهتم بالتوضيح الأمر وشرح الزيادة وفقًا لدرجة الوظيفة في النقاط التالية: