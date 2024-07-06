“عبر الموقع الرسمي” طريقة الإستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية بالمملكة 1446 وشروط الحصول على زيارة

تعتبر خدمة الإستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية لعام 1446 من أكثر الخدمات الإلكترونية التي يهتم بها المقيمون والعمال في المملكة العربية السعودية، و تتيح هذه الخدمة للمقيمين إمكانية دعوة أقاربهم لزيارة المملكة بسهولة، وهذا يجعلها محل اهتمام واسع لذلك، سنقدم لكم فيما يلي جميع خطوات الإستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية بطريقة مبسطة وسهلة الفهم.

الإستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية بالمملكة 1446

للإستفسار عن جميع التفاصيل المتعلقة بتأشيرة الزيارة العائلية إلى المملكة العربية السعودية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة التأشيرات.

اختيار خيار الإستعلام عن حالة الطلب.

ثم يتم تحديد الطلب الذي ترغب في معرفة تفاصيله.

إدخال المعلومات المطلوبة حول التأشيرة في الحقول المخصصة.

وعليك إدخال رقم جواز السفر ورقم طلب التأشيرة.

هنا يتم الضغط على زر استعلام وستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة.

شروط الحصول على زيارة عائلية بالسعودية

تفرض حكومة المملكة العربية السعودية شروطًا محددة يجب على المتقدمين للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية أو تأشيرة العمل استيفاؤها للحصول على الموافقة وهذه الشروط تتضمن:

يجب أن تكون صلاحية جواز السفر للمتقدم لا تقل عن ثلاثة أشهر.

عمر الشخص لا يقل عن ثمانية عشر عامًا.

يحصل المتقدم على كافة اللقاحات والتطعيمات اللازمة ضد الأمراض المعدية.

أن يخضع المتقدم لفحص طبي شامل.

سداد كافة الرسوم المقررة لإصدار التأشيرة.

يتم تقديم جميع المستندات والوثائق المطلوبة بشكل كامل وصحيح.

الحصول على موافقة الكفيل بالنسبة للزيارة.

تكون الزيارة إما عائلية أو لأغراض العمل.

هذه الشروط تهدف إلى ضمان سلامة وأمان المتقدمين والمجتمع داخل المملكة، وتساعد في تسهيل عملية الحصول على التأشيرة بشكل منظم وفعال.