“أغاني لولو الشطورة محبوبة الملايين” ثبت تردد قناة وناسة بيبي للأطفال أغاني متواصلة 24 ساعة

توفر قناة وناسة بيبي مجموعة من الأغاني التي يقضي أمامها الأطفال وقت ممتع ومسلي من خلال الأناشيد الترفيهية والأفلام والبرامج المتنوعة التي تشغل وقت فراغ الطفل، وجدير بالذكر أن هذه القناة تمكنت من تحقيق النجاح في جميع أنحاء الوطن العربي منذ أن تم إطلاقها وذلك بفضل الجودة المتميزة للصوت والصورة، بالإضافة إلى المحتوى المتميز والهاتف الذي توفره لجميع المشاهدين لذلك يحرص الآباء على تنزيلها لتبنائهم لقضاء أوقاتهم أمامها دون خوف من ان يشاهدهم مشاهد تحتوي على عنف أو تخدش الحياء.

تردد قناة وناسة بيبي

يمكن الاستمتاع بباقة متنوعة ومتميزة من الأناشيد والأغاني على قناة وناسة من خلال ضبط تردد القناة بإضافة البيانات التي توفرها للمستخدم على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات بسهولة كاملة:

تردد قناة وناسة على النايل سات

بمكن الاستمتاع بمشاهدة كل ما توفره القناة على شاشتها من خلال إضافة الإحداثيات التالية:

تردد القناة :11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة وناسة على عرب سات

جميع مستخدمي القمر الصناعي عرب سات بإمكانهم ضبط القناة ومشاهدة كل ما توفره من محتوى هادف ومتميز لأطفالهم دون ملل من خلال إضافة البيانات التالية:

تردد القناة : 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

كيفية تنزيل قناة وناسة على جهازك

يحرص الآباء على تنزيل قناة وناسة وذلك حتى يتمكن أبناءهم من متابعة أفضل ما توفره القناة من محتوى هادف ومتميز يمكن مشاهدته بسهولة وبجودة عالية في الصورة وبث لا ينقطع، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي ينبغي أولًا اتباعها حتى يتمكن الآباء من تنزيل القناة بسهولة على الرسيفر: