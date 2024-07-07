سارع بالاستعلام عن اسمك في كشوف الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة 2024

شهاب محمد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
سارع بالاستعلام عن اسمك في كشوف الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة 2024
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تبذل الحكومة العراقية قصارى جهدها في توفير دعم مالي للأفراد الذين يعانون من الاحتياج من محدودي اادخل، وعليه فقد أعلنت وزارة العمل والشؤون العراقية عن اسماء المشمولين في وجبة الرعاية وقد أكدت على ضرورة التحقق من مجموعة من المعايير الأساسية وذلك للتأكد من ان المتقدم لديه الأهلية لاستحقاق دعم الحكومة، من أهم الشروط التي وضعتها الدولة أن يكون المتقدم من جنسية عراقية وجدير بالذكر أن المواطنين في حالة ترقب مستمر لموعد صرف الوجبة وذلك لتخطي الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن موعد صرف وجبة الرعاية خلال فترة قصيرة وذلك بعد الانتهاء من عملية البحث و مراجعة السجلات التي تتضمن طلبات المستفيدين، وجدير بالذكر أن الحكومة العراقية قد حددت مجموعة من الشروط التي ينبغي توفرها في المتقدمين والتي على أساسها يتم التأهل في الحصول على الدعم من الأشخاص الأكثر استحقاقا والذين يستوفون معايير الوزارة، وهذه الشروط جاءت على النحو التالي:

  • أن يتراح عمر المتقدم بين 18 حتى 60 عام بالنسبة للرجال، بينما النساء يجب أن تتراوح أعمارهم بين 16 حتى 55 عام.
  • ان يكون المتقدم حاملًا الجنسية العراقية.
  • ألا تقل عدد أفراد أسرة المتقدم عن 4 أفراد.
  • من الضروري ألا يكون لدى المتقدم أي ممتلكات او سجلات تجارية باسمه.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

دعم الرعاية الاجتماعية إحدى المظاهر التي تعتمد عليها الحكومة العراقية لتوفير حياة كريمة للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها غالبية البلاد، كما أكدت الوزارة على إمكانية التقديم بعد التحقق استيفاء من الشروط المعلن عنها للمتقدم، وبذلك يمكنه الاستعلام عن اسمه ضمن كشوفات المقبولية من خلال بعض الخطوات التي نوضحها في الآتي:

  • أولًا يتم التوجه في بداية الاستعلام إلى زيارة منصة مظلتي الإلكترونية.
  • بعد ذلك يحدد المستعلم على خيار برنامج الرعاية الاجتماعية.
  • التحديد على اسماء المشمولين بالرعاية ثم تحديد الوجبة المطلوب الاستعلام عنها.
  • ينبغي إدراج جميع المعلومات الشخصية ثم اختيار الوجبة والتحديد على المحافظة التابع لها، ثم الانتظار لحظات حتى يتم تحميل الكشوف والاطلاع على اسم المستفيد.
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شهاب محمد

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