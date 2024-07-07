“محبي الطبيعة والحيوانات” استقبلوا الآن قناة ناشيونال جيوغرافيك بترددها الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

قناة انترناشونال جرافيك من أبرز القنوات الثقافية التي توفر البرامج الوثائقية حيث تمكنت من أن تنال على شهرة واسعة في العديد من البلدان العربية وذلك لما توفره من محتوى هادف بصورة مستمرة، تهتم القناة بتسليط الضوء على جميع الأمور العلمية بجانب توضيح المعلومات المتعلقة بالطبيعة وغيرها من حياة البرية لذلك لاقت القناة نجاحًا على أعلى مستوى، وذلك يرجع لأن القناة تحرص على توفير محتوى بدقة عالية وجودة مرتفعة وجدير بالذكر أن قناة انترناشونال جرافيك تعد طفرة في عالم الفضائيات نتيجة اختلافها لأنها توفر محتوى لا يوجد له منافس، حيث تحرص القناة على تطوير جودتها بصورة مستمرة ومن هذا المنطلق نوفر لكم أهم من ورد إلينا من تفاصيل تخص القناة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تهتم القناة بتوفير مجموعة متنوعة من البرامج التي توفر للمشاهد معلومة مفيدة وهادفة في الوقت ذاته لكل ما يتعلق بالطبيعة والحياة البرية، مما يجعل المشاهد في حالة استفادة متواصلة حيث تمكنت من الحصول على إقبال كبير من المشاهدين لأن برامجها الثقافية والوثائقية تعمل طوال اليوم دون انقطاع، لذلك يمكن تثبيت التردد التالي والمشاهدة بجودة عالية وصورة واضحة بدون تشويش.

تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات

يمكن متابعة القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات وذلك بعد إضافة بيانات التردد التي نوفرها في النقاط التالية:

تردد القناة: 11411.

معدل الترميز: 3000.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

أما بالنسبة لمستخدمي القمر الصناعي عرب سات بإمكانهم أيضًا تنزيل القناة من خلال إضافة البيانات التالية:

تردد القناة: 11804.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

المحتوى الذي تقدمه قناة ناشيونال

تحرص إدارة القناة على توفير مجموعة متميزة من البرامج الثقافية والأفلام الوثائقية والعلمية، ولعل من أهم البرامج التي يتم توفيرها للمشاهدين ما نوضحه في النقاط التالية: