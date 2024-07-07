“سارع لمعرفة النتيجة” سحب الحلم الكبير في يوليو 2024 مع مصطفى الأغا على قناة MBC!

مسابقة الحلم واحدة من أهم المسابقات الكبيرة التي يلتف حولها جميع المواطنين من مختلف الدول العربية خلال الآونة الأخيرة، وذلك لأنها أصبحت بجوائز تخطت قيمتها أكثر من 3.5 مليون دولار ويتم سحب الجوائز من خلال برنامج صدى الملاعب الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الأغا على قناة ام بي سي1 ، تجدر الإشارة إلى أن السحب يتم أسبوعيًا بمبلغ يصل إلى 5000 دولار أي ما يعادل 100 ألف دولار شهريًا ويوجد بالمسابقة السحوبات الكبرى التي تصل إلى مليون دولار.

موعد سحب الحلم القادم

من المقرر أن يكون أول سحب على مبلغ 100 ألف دولار يوم الخميس من كل أسبوع يتم التسجيل في المسابقة حتى بداية البرنامج بدقيقة واحدة ومن الممكن أن يكون كل مشترك هو المرشح لجائزة 100 ألف دولار ويمكن المشاركة في المسابقة من خلال ارسال رسالة قصيرة تحتوي على كلمة حلم بالعربية أو دريم، بعد استلام الرسالة سيتم توفير مجموعة من الأسئلة التي ينبغي عليك الإجابة عليها بصورة صحيحة للدخول في السحب العشوائي، وبذلك إذا كنت ترغب في التأكد من أنك الفائز في المسابقة لك التواصل بشكل شخصي مع الإعلامي مصطفى الأغا من خلال الاتصال التليفوني الذي يؤكد لك الفوز في المسابقة.

كيفية تسجيل الاسم في مسابقة الحلم

يمكن من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة والتسجيل في المسابقة، وذلك بعد اتباع الآتي:

حمل تطبيق الحلم ثم اشتري بعض الجواهر التي من خلالها تتمكن من حل المسابقات عبر التطبيق.

وبذلك كلما اشتركت بشكل أكثر تزيد فرصتك في الربح.

بإمكانك الاشتراك أيضًا في المسابقة الحلم من خلال استخدام الرسائل القصيرة التي تكتب فيها كلمة حلم على الارقام الموضحة لكل دولة.

يمكنك التسجيل أيضًا من خلال موقع المسابقة الرسمي الذي من خلاله ترسل الإجابة على الرقم المخصص لدولتك.

بعد ذلك سيتم إرسال مجموعة من الأسئلة ينبغي عليك الإجابة عليها للدخول في السحب على 100 ألف دولار.

شروط الاشتراك في سحب مسابقة الحلم

يمكن لأي فرد في الوطن العربي الاشتراك في المسابقة مع ضرورة التأكد من تحقق الشروط لديه، وأبرزها أن يكون غير تابع لأي جهة تنظم البرنامج كما ينبغي ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.