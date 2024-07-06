“اشترك وهتبقى مليونير” كيفية التسجيل في مسابقة الحلم 2024 بالخطوات وشروط الإشتراك

يبحث المهتمون بالمشاركة في برنامج الحلم عن طريقة التسجيل في البرنامج، ورقم الواتساب لمسابقة الحلم، الذي يقدمه الإعلامي السوري مصطفى الأغا، ويعد برنامج الحلم واحدًا من أبرز برامج المسابقات في العالم العربي، حيث يتم بثه على القنوات السعودية ضمن الباقة المجانية، ويتميز بتقديم الهدايا والجوائز للمشاركين في جميع أنحاء الوطن العربي.

الإشتراك في مسابقة الحلم 2024

مسابقة الحلم بدأت في عام 2006 وحققت نجاحاً كبيراً عبر السنوات بفضل شهرتها ومشاركتها الواسعة في العالم العربي، و للمشاركة في مسابقة الحلم لعام 2024، يمكنك إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو dream من هاتفك المحمول، ثم الانتظار لإعلان الفائزين في بث مباشر يقدمه الإعلامي مصطفى الأغا.

للمشاركة من السعودية، اتصل على الرقم 858888

و من سوريا اتصل على الرقم 1565.

من الإمارات اتصل على الرقم 5544.

و للمشاركة من الجزائر استخدم الرقم 8881

من الأردن اتصل على الرقم 94099 ومن مصر، اتصل على الرقم 95458.

اما من اليمن اتصل على الرقم 2622 و من لبنان يكون مخصص لها الرقم 1111.

هذه الأرقام تتيح للمشاركين في مسابقة الحلم فرصة الفوز بالجوائز المميزة المقدمة في البرنامج عبر قنوات البث المختلفة في الوطن العربي.

موعد سحب برنامج حلم

يكون موعد سحب مسابقة الحلم على قناة MBC هو يوم الخميس، 4 يوليو 2024، و تتميز المسابقة بجوائز متنوعة للفائزين، حيث يمكن للمشتركين الفوز بالعديد من الجوائز المثيرة، فالجائزة الكبرى في هذه المسابقة تتمثل في جائزة نقدية تبلغ قيمتها 100,000 دولار أمريكي، وسيحصل عليها فائز واحد فقط و للمشاركة في مسابقة الحلم، و يعتمد الأمر على رقم مسابقة الحلم، ويتمنى المنظمون لجميع المشتركين حظاً طيباً في الفوز بالجوائز المذهلة المقدمة.