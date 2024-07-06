احصل على مليون دولار.. وحقق حلمك عبر الاشتراك في مسابقة الحلم

تعتبر مسابقة الحلم 2024 إحدى أشهر وأبرز المسابقات في الوطن العربي، نظراً للجوائز القيمة التي تقدمها وسهولة الاشتراك في السحب حيث يقدم الإعلامي مصطفى الأغا المسابقة عبر قنوات mbc، حيث يتم اختيار فائز جديد كل شهر وتسليمه شيك بقيمة 100,000 دولار، بالإضافة إلى اختيار فائز كل أسبوع بقيمة 5,000 دولارا، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

جوائز مسابقة الحلم mbc

فيما يلي سنذكر جوائز مسابقة الحلم mbc

يقوم القائمون على برنامج الحلم بشرح كافة الجوائز الشهرية والأسبوعية واليومية والثانوية الخاصة بالمسابقة عبر الموقع الرسمي.

يتم اجراء عملية السحب على جائزة قيمتها مليون دولار أمريكي مرتين كل موسم أو كل عام، ويكون السحب الأول في شهر يونيو.

والسحب الثاني سيعقد في شهر ديسمبر، ويمكن التسجيل فيه مجانًا عن طريق المشاركة في السحب الشهري.

قيمة الجائزة الشهرية في مسابقة الحلم هي 100,000 دولار، ويتم إجراء السحب عليها في أول خميس من كل شهر ميلادي.

يمكنك أن تشارك في السحب من خلال إرسال رسالة تحتوي على كلمة “حلم” أو “دريم”.

الجائزة الأسبوعية الحصرية من خلال التطبيق تبلغ قيمتها 5000 دولار، ويمكن الاشتراك فيها باستعمال الجواهر والعملات المعدنية في تطبيق مسابقة الحلم.

سيتم إجراء السحب للفوز بالجائزة كل يوم سبت في بداية كل أسبوع.

يوجد كذلك العديد من الجوائز الموسمية، مثل “سؤال اليوم” وأيضًا سحوبات الذهب التي توفر كيلو من الذهب وكيلو غرامين من الذهب الخالص.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

فيما يلي سنذكر أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم