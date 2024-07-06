“التسجيل فتح”.. كيفية التسجيل في منفعة الأيتام والأرامل سلطنة عمان بالخطوات وما هي الشروط المطلوبة 2024

الحكومة العمانية تعمل جاهدة على تقديم الدعم المستمر لجميع الأفراد المحتاجين داخل أراضيها، وفي هذا السياق، توجهت رعايتها مؤخرًا نحو الأيتام والأرامل الذين يفتقرون إلى مصادر دخل تساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، فتهدف الحكومة من خلال هذه المنفعة إلى تحقيق حياة كريمة لهذه الفئات، وذلك من خلال دعمهم في مواجهة تحديات العيش الصعبة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، وضمان أن يشعروا بالتكافؤ مع باقي المواطنين في المجتمع ويتساءل العديد من هؤلاء الأشخاص عن كيفية التسجيل في هذه المنفعة وعن شروط الاستحقاق للحصول عليها.

التسجيل في منفعة الأيتام والأرامل سلطنة عمان

الحكومة العمانية جعلت عملية التسجيل في المنفعة المخصصة للأرامل والأيتام أمرًا سهلاً للغاية و يمكن للراغبين في التسجيل أن يقوموا بهذه الخطوات بسهولة عبر موقع صندوق الحماية الاجتماعية:

قم بالدخول إلى موقع صندوق الحماية الاجتماعية الخاص بسلطنة عمان.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام بيانات التسجيل المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

وعليك اختيار منفعة الأيتام والأرامل من القائمة الرئيسية وقراءة الشروط والأحكام بعناية والموافقة عليها.

املء الاستمارة بدقة وإدخال جميع البيانات المطلوبة، بما في ذلك رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف بشكل صحيح.

هنا يتم إدخال رقم حساب بنكي نشط وفعال و إدخال كود التحقق المطلوب.

شروط منحة منفعة دخل الأسر عمان

للحصول على منفعة دخل الأسر في سلطنة عمان، يتعين على الأسرة توفر الشروط التالية: