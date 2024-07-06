“الشــروط هُنــــا“ شروط الترشح لرئاسة الجمهورية التونسية 2024

سوف نوضح لكم من خلال مقالنا شروط الترشح لرئاسة الجمهورية التونسية 2024 وهذا ما يرغب عدد كبير من المواطنين التعرف عليه حيث أنه من المقرر عقد انتخابات رئاسية جديدة داخل الدولة وهذا ما أعلن عنه قيس سعيد والذي من المقرر أن تنتهي المدة الخاصة به والتي استمرت حتى خمس أعوام لذلك نوه على من يرغب بالمشاركة في الانتخابات يجب التوجه إلى صندوق الإقتراع، والجدير بالذكر أن تونس تعرض لعدة أزمات في الفترة الأخيرة والتي كانت أبرزها أزمة سياسية وأخرى اقتصادية.

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية التونسية 2024

يجب العلم أنه سوف يتم عقد انتخابات الرئاسة الجديدة بعد ثلاث شهور من الآن، لذلك قامت الجهات المعنية بالإعلان عن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية التونسية كما أنه تم تعديل القرار الترتيبي وذلك حتى يكون مطابق للدستور والشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم على الانتخابات تونسي الجنسية.

يشترط أن المتقدم تابع الديانة الإسلامية.

يجب أن يكون المواطن مسجل لدى سجل الناخبين.

من الشروط الهامة التي يجب توافرها أن يكون المواطن عمره 40 عام.

يجب عدم امتلاكه منصب الرئاسة دورتين متصلتين أو منفصلتين.

يشترط أن يكون ليس ليه ما يعيقه عن الترشيح.

شروط التزكية

تم تحديد شروط التزكية والتي جاءت على النحو التالي:

تزكية عشرة من رؤساء الجهات المحلية المنتخبة المباشرين لمهامهم في فترة قبول الترشيح.

تزكية عشرة من نواب البرلمان أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

تعمل الهيئة على التأكد من المزكين وصحة التوقيعات والبيانات المدخلة.

يجب العلم أنه يتم التقديم من خلال المقر الرسمي للهيئة ويجب أن يكون عن طريق المترشح أو النائب الخاص به ويجب دفع وصل تأمين بقيمة 10.000 دينار.