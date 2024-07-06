استعلم الأن برقم الهوية.. كيفية الإستعلام عن حساب المواطن بالخطوات

يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة كيفية الإستعلام عن حساب المواطن باستخدام رقم الهوية، بالإضافة إلى طريقة التحقق من نتائج أهلية الدفعة الجديدة لعام 1445 و يقدم هذا البرنامج دعماً مالياً شهرياً للمستفيدين بناءً على عدد أفراد الأسرة ومستوى دخلها وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن فتح باب التسجيل للأسر المؤهلة، وأوضحت الخطوات اللازمة للإستعلام من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد كما حددت الوزارة موعد صرف دعم الدفعة 80 لشهر يوليو 2024.

كيفية الإستعلام عن حساب المواطن

للاستعلام عن الضمان المطور لحساب المواطن باستخدام رقم الهوية نفاذ 1446، يمكن اتباع الخطوات التالية بدقة:

قم بزيارة الرابط الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن.

أدخل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة.

قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني.

اختر الخدمات الإلكترونية المتاحة.

اضغط على خيار الإستعلام عن أهلية حساب المواطن و بعد إتمام الخطوات، ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بالأهلية والدعم المستحق.

و باتباع هذه الخطوات، يمكنك التحقق بسهولة من أهلية حساب المواطن ومعرفة التفاصيل اللازمة بشأن الدعم المستحق لك.

موعد صرف حساب المواطن لشهر يوليو

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن حساب المواطن باستخدام رقم الهوية للتحقق من أهليتهم للدفعة الجديدة لعام 1445، و يقدم البرنامج دعماً مالياً شهرياً للمستفيدين بناءً على عدد أفراد الأسرة ومستوى دخلهم وللتسجيل، فتحت وزارة الموارد البشرية باب التسجيل للأسر المستحقة، مع توضيح خطوات الاستعلام عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، وقد تم تحديد موعد صرف حساب المواطن ودعم الدفعة 80 لشهر يوليو 2024، ويمكن للمستفيدين التواصل مع البرنامج من خلال الرقم الموحد 19912 خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 8:00 مساءً، للحصول على معلومات حول حالة الأهلية أو موعد إيداع الدفعة.