“وحش جديد من ريلمي ينافس الآيفون”.. هاتف Realme C61 الإقتصادي المقاوم للماء والغبار ببطارية قوية وتصميم أنيق

أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق هاتف Realme C61 الجديد بشكل رسمي، والذي يتنافس في الفئة الاقتصادية بسوق الهواتف، يتميز هذا الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار، ويعتبر واحدًا من أوائل هواتف ريلمي في سلسلة C التي تأتي بشهادة معتمدة لمقاومة الماء والغبار.

مواصفات هاتف Realme C61

المواصفات هاتف Realme C61 الخامات الخارجية بلاستيك مقاومة الماء والغبار نعم، بشهادة IP54 دعم الشريحتين يدعم شريحتين اتصال 4G وكارت ميموري في نفس الوقت الشاشة نوع IPS LCD، قياس 6.5 بوصة، دقة 720×1600 بيكسل، HD+، كثافة 270 بيكسل لكل بوصة، معدل تحديث 90 هيرتز المعالج يونيسوك Tiger T612 ثماني النواة (النواتين الأقوى: Cortex A75 بسرعة 1.8 جيجا هيرتز، دقة تصنيع 12 نانو) المعالج الرسومي Mali G57 واجهة المستخدم Realme UI 5.0 بنظام تشغيل Android 14

مميزات هاتف Realme C61

المميزات هاتف Realme C61 مساحة التخزين 64 جيجا أو 128 جيجا مع 4 جيجا رام،

128 جيجا مع 6 جيجا رام كاميرا السيلفي دقة 8 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/2.0، تصوير فيديو بجودة 720p@30fps كاميرا الخلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/1.8، مع عدسة مساعدة، فلاش LED، تصوير فيديو بجودة 1080p@30fps منفذ السماعات غير مدعوم (بدون منفذ الـ3.5 ملليمتر) سماعات الهاتف الخارجية نوع Stereo بصمة الإصبع مدمجة في زر الباور فتح عن طريق التعرف على الوجه مدعوم مستشعر التقارب الحقيقي موجود البطارية سعة 5000 مللي أمبير، دعم الشحن السريع بقوة 45 واط عبر USB Type C الألوان الأخضر والأسود

سعر هاتف Realme C61

تم الكشف رسميًا عن أسعار هاتف Realme C61 الجديد في الهند كالتالي: