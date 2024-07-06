“وحش جديد من ريلمي ينافس الآيفون”.. هاتف Realme C61 الإقتصادي المقاوم للماء والغبار ببطارية قوية وتصميم أنيق

أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق هاتف Realme C61 الجديد بشكل رسمي، والذي يتنافس في الفئة الاقتصادية بسوق الهواتف، يتميز هذا الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار، ويعتبر واحدًا من أوائل هواتف ريلمي في سلسلة C التي تأتي بشهادة معتمدة لمقاومة الماء والغبار.
مواصفات هاتف Realme C61
|المواصفات
|هاتف Realme C61
|الخامات الخارجية
|بلاستيك
|مقاومة الماء والغبار
|نعم، بشهادة IP54
|دعم الشريحتين
|يدعم شريحتين اتصال 4G وكارت ميموري في نفس الوقت
|الشاشة
|نوع IPS LCD، قياس 6.5 بوصة، دقة 720×1600 بيكسل، HD+، كثافة 270 بيكسل لكل بوصة، معدل تحديث 90 هيرتز
|المعالج
|يونيسوك Tiger T612 ثماني النواة (النواتين الأقوى: Cortex A75 بسرعة 1.8 جيجا هيرتز، دقة تصنيع 12 نانو)
|المعالج الرسومي
|Mali G57
|واجهة المستخدم
|Realme UI 5.0 بنظام تشغيل Android 14
مميزات هاتف Realme C61
|المميزات
|هاتف Realme C61
|مساحة التخزين
|كاميرا السيلفي
|دقة 8 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/2.0، تصوير فيديو بجودة 720p@30fps
|كاميرا الخلفية
|مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/1.8، مع عدسة مساعدة، فلاش LED، تصوير فيديو بجودة 1080p@30fps
|منفذ السماعات
|غير مدعوم (بدون منفذ الـ3.5 ملليمتر)
|سماعات الهاتف الخارجية
|نوع Stereo
|بصمة الإصبع
|مدمجة في زر الباور
|فتح عن طريق التعرف على الوجه
|مدعوم
|مستشعر التقارب الحقيقي
|موجود
|البطارية
|سعة 5000 مللي أمبير، دعم الشحن السريع بقوة 45 واط عبر USB Type C
|الألوان
|الأخضر والأسود
سعر هاتف Realme C61
تم الكشف رسميًا عن أسعار هاتف Realme C61 الجديد في الهند كالتالي:
- يبلغ سعر نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام حوالي 92 دولار أمريكي.
- بينما يصل سعر نسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام إلى حوالي 100 دولار أمريكي.
- للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام سعر يقدر بحوالي 107 دولار أمريكي.