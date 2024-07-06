“وحش جديد من ريلمي ينافس الآيفون”.. هاتف Realme C61 الإقتصادي المقاوم للماء والغبار ببطارية قوية وتصميم أنيق

Eman Sayed تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“وحش جديد من ريلمي ينافس الآيفون”.. هاتف Realme C61 الإقتصادي المقاوم للماء والغبار ببطارية قوية وتصميم أنيق
مواصفات هاتف Realme C61

أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق هاتف Realme C61 الجديد بشكل رسمي، والذي يتنافس في الفئة الاقتصادية بسوق الهواتف، يتميز هذا الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار، ويعتبر واحدًا من أوائل هواتف ريلمي في سلسلة C التي تأتي بشهادة معتمدة لمقاومة الماء والغبار.

مواصفات هاتف Realme C61

المواصفاتهاتف Realme C61
الخامات الخارجيةبلاستيك
مقاومة الماء والغبارنعم، بشهادة IP54
دعم الشريحتينيدعم شريحتين اتصال 4G وكارت ميموري في نفس الوقت
الشاشةنوع IPS LCD، قياس 6.5 بوصة، دقة 720×1600 بيكسل، HD+، كثافة 270 بيكسل لكل بوصة، معدل تحديث 90 هيرتز
المعالجيونيسوك Tiger T612 ثماني النواة (النواتين الأقوى: Cortex A75 بسرعة 1.8 جيجا هيرتز، دقة تصنيع 12 نانو)
المعالج الرسوميMali G57
واجهة المستخدمRealme UI 5.0 بنظام تشغيل Android 14
مواصفات هاتف Realme C61
مواصفات هاتف Realme C61

مميزات هاتف Realme C61

المميزات هاتف Realme C61
مساحة التخزين
  • 64 جيجا أو 128 جيجا مع 4 جيجا رام،
  • 128 جيجا مع 6 جيجا رام
كاميرا السيلفيدقة 8 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/2.0، تصوير فيديو بجودة 720p@30fps
كاميرا الخلفيةمزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/1.8، مع عدسة مساعدة، فلاش LED، تصوير فيديو بجودة 1080p@30fps
منفذ السماعاتغير مدعوم (بدون منفذ الـ3.5 ملليمتر)
سماعات الهاتف الخارجيةنوع Stereo
بصمة الإصبعمدمجة في زر الباور
فتح عن طريق التعرف على الوجهمدعوم
مستشعر التقارب الحقيقيموجود
البطاريةسعة 5000 مللي أمبير، دعم الشحن السريع بقوة 45 واط عبر USB Type C
الألوانالأخضر والأسود
مميزات هاتف Realme C61
مميزات هاتف Realme C61

سعر هاتف Realme C61

تم الكشف رسميًا عن أسعار هاتف Realme C61 الجديد في الهند كالتالي:

  • يبلغ سعر نسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام حوالي 92 دولار أمريكي.
  • بينما يصل سعر نسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام إلى حوالي 100 دولار أمريكي.
  • للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام سعر يقدر بحوالي 107 دولار أمريكي.
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معلومات الكاتب
Eman Sayed

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