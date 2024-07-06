تحديث واتساب عمر 2024 اخر اصدار لاخفاء الظهور والكتابة وتحميل حالات الاصدقاء

واتساب عمر العنابي هو تطبيق مراسلة شهير ومعدل عن النسخة الأصلية يمكنك تنزيله مجانًا على هاتفك من خلال الرابط الرسمي والتمتع بالعديد من المزايا والتحديثات المستمرة حصل التطبيق على إعجاب الكثير من الأشخاص، ويمكنك الاطلاع على تقييماته فقد وصل عدد تنزيلات واتساب عمر العنابي إلى ملايين من الأشخاص من مختلف الأعمار والبلدان التطبيق سهل الاستخدام، وسنشرح لكم من خلال مقالنا هذا مميزات واتساب عمر.

مميزات برنامج واتساب عمر

يقدم تطبيق واتساب عمر للمستخدمين مجموعة واسعة من المزايا التي يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة، ومن أهم هذه المزايا:

التحكم في الخصوصية

يمكن للمستخدم تحديد من يمكنه رؤية بياناته ومعلوماته، مثل رقم الهاتف والصورة الشخصية وآخر ظهور، عبر التوجه إلى الإعدادات واختيار الحساب حيث يمكنه تعديل إعدادات الخصوصية.

إخفاء آخر ظهور

من بين مزايا تطبيق واتساب عمر الوردي هي القدرة على إخفاء آخر ظهور، مما يمنح المستخدم مزيدًا من الخصوصية يمكن للمستخدم إخفاء آخر وقت كان فيه متصلًا بالتطبيق عن جهات الاتصال الخاصة به، مما يمنع الآخرين من معرفة إن كان متصلًا بالتطبيق أم لا.

ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء

تتيح لك هذه الميزة إخفاء الرسائل من المحادثة داخل التطبيق بعد مدة زمنية محددة. لتفعيلها، افتح المحادثة، ثم انتقل إلى تفاصيل المحادثة، وبعد ذلك اختر الرسائل التي تختفي تلقائيًا.

إخفاء مشاهدة حالات الأصدقاء

مع تطبيق واتساب عمر ، بإمكانك مشاهدة حالات الأصدقاء دون أن يعرفوا أنك قد قمت بمشاهدتها، مما يساعد في تعزيز خصوصيتك بالإضافة إلى ذلك، تستطيع تفعيل هذه الميزة لأشخاص محددين فقط من خلال دخولك إلى ملفهم الشخصي، ثم النقر على خيار الخصوصية، وتفعيل خيار إخفاء متابعة الحالة.

إخفاء مؤشر قراءة الرسائل واستلامها

أيضاً من الخصائص التي يقدمها التطبيق هي ميزة إخفاء إشعارات قراءة الرسائل واستلامها، بحيث لا تظهر علامتي التسليم ولا علامة القراءة الزرقاء.

قفل الدردشات

يتيح لك تطبيق واتساب عمر تأمين المحادثات بواسطة كلمة مرور أو بصمة الإصبع أو النمط، مما يعزز من حماية خصوصيتك.

تحميل تطبيق واتساب عمر

يمكن إنهاء عملية تنزيل هذه النسخة من خلال بضع خطوات يمكنك الاطلاع عليها باتباع التعليمات التالية: