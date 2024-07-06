فرصة ذهبية للسكن لفترة زمنية محدودة .. فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024

قامت وزارة السكن والعمران بالإعلان عن فرصة ذهبية لمن لا يوجد له سكن بالجزائر حيث أعلنت عن فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 وذلك بداية من يوم أمس الجمعة الموافق 5 يوليو ومن المفترض أن تستمر تلك الفرصة لمدة 48 ساعة لذا يجب على الجميع المبادرة من أجل الاستفادة من تلك الفرصة والآن من خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم الطريقة التي يتم من خلالها التسجيل في سكنات عدل 3.

طريقة التسجيل في سكنات عدل 3

أعلنت وزارة السكن والعمران بالجزائر عن طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 من أجل الحصول على فرصة سكن ذهبية وفيما يلي تلك الطريقة:

في البداية يتم الولوج إلى منصة عدل السكنية. ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة مثل كلمة المرور مع اسم المستخدم. بعد ذلك يتم النقر على برنامج سكن عدل 3. القيام باختيار المحافظة التي تودون التسجيل فيها. ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة ثم إرفاق جميع المستندات. القيام بمراجعة جميع البيانات حتى التأكد من صحة البيانات ثم النقر على أيقونة إرسال الطلب.

ما هي شروط التسجيل في سكنات عدل 3؟

أفصحت وزارة السكن والعمران عن مجموعة من الشروط اللازم توافرها حتى التسجيل في سكنات عدل 3 والاستفادة من التلك الفرصة وفيما يلي تلك الشروط بالتفصيل: