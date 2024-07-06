“حلال أم حرام“ حكم سكنات عدل الشيخ فركوس .. http www aadl3inscription2024 dz

سوف نوضح لكم من خلال مقالنا حكم سكنات عدل الشيخ فركوس وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من المواطنين داخل دولة الجزائر حيث يرغب الجميع التعرف عن مشروعية التقديم على سكنات عدل لذلك قام الشيخ فركوس بالرد وهو واحد من أفضل علماء الدين الموجودين داخل الدولة، الجدير بالذكر أن سكنات تعد من أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة وذلك لأنها تقوم بتوفير وحدات سكنية بأسعار مدعمة ولكن هذا يتم بعد التحقق من مجموعة من الشروط وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

حكم سكنات عدل الشيخ فركوس

قام الشيخ محمد فركوس بالرد حول مشروعية سكنات عدل وذكر أن العقد يحتوي على مفهومين عكس بعض وهو البيع والإيجار وذكر أن البيع يقصد به ملكية العين والمنفعة أما الإيجار فالمقصود به نقل ملكية المنفعة دون العين، وبناء على ذلك فالبيت يعد ملك وغير ملك في آن واحد وهذا يجعل العقد باطل، كما ذكر أنه في حالة عدم ذكر الإيجار في العقد فهذا يعد جائز أما في حال حصول البنك على فائدة ربوية فهذا لا يصح أما في حال دفع جزء من قيمة الوحدة والاستعجال في دفع المتبقي فهذا يعتبر بيع وليس إيجار وفي تلك الحالة يكون جائز.

خطوات التقديم على سكنات عدل 3

وفقا لما صرحت عنه وزارة السكن والتعمير أنه سوف يتم فتح باب التسجيل على سكنات عدل يوم الجمعة وسوف يستمر حتى يوم السبت، ويجب اتباع الخطوات التالية: