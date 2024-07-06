شــوف نتيجتگ هُنـــا education.gov.tn.. معرفة نتائج مناظرة السيزيام 2024 تونس موقع وزارة التربية

يرغب عدد كبيرة من الطلاب في جميع المحافظات التونسية في معرفة نتائج مناظرة السيزيام والجدير بالذكر أن جميع الطلاب وأولياء الأمور يعيشوا فترة مليئة بالقلق والتوتر وهذا لأن نتيجة المناظر هي التي سوف تقوم بتحديد تسجيل الطالب في المدارس الإعدادية النموذجية، ووفقا لما نقلته المصادر التعليمية المسؤولة أنها سوف تظهر في خلال الأيام القليلة القادمة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات الاستعلام عن النتيجة.

معرفة نتائج مناظرة السيزيام

أصبح من السهل على جميع الطلاب في عموم تونس الاستعلام عن نتائج مناظرة السيزيام وهذا من خلال الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها الجهات المعنية، ولكن يجب إجراء مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو التالي:

أولا يجب على الطالب زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم وهذا من خلال النقر على هذا الرابط. ثانيا من القائمة الموضحة أمامك قم بالنقر على خيار نتائج الطلاب. ثالثا قم بالدخول على خانة نتائج مناظرة السيزيام. رابعا قم بتحديد العام الدراسي وهو 2024. خامسا سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات حول الطالب ويجب إدخالها بشكل صحيح. أخيرا اضغط على زر بحث وسوف تحصل على النتيجة بنجاح.

موعد ظهور نتائج مناظرة السيزيام

بعد انعقاد مؤتمر وزارة التربية والتعليم التونسية أعلنت عن أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج مناظرة السيزيام يوم الأحد القادم الموافق 7 من يوليو 2024، كما أكدت أيضا على ضرورة الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط الإلكتروني الذي قامت بتوفيره وأكدت على ضرورة إدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق وذلك من أجل الحصول على النتائج بسهولة.