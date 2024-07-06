هنا .. رابط التسجيل في سكنات عدل 3 تعرف على أهم الشروط

يعد برنامج سكنات عدل 3 في الجزائر من المبادرات الحكومية المهمة التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين للحصول على وحدة سكنية من خلال هذا البرنامج، يجب اتباع بعض الإجراءات والالتزام بشروط معينة، ومن خلال مقالنا هذا سنذكر طريقة التسجيل وأهم الشروط.

التسجيل في برنامج مساكن عدل 3 2024

يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر عند التسجيل في سكنات عدل 3 وهي ما سنتعرف عليه فيما يلي

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

أن يكون دخل الزوج والزوجة يتراوح ما بين 24,000 دينار و 6 أضعاف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، أي بمعدل يصل إلى 120,000 دينار شهرياً.

لم يكن هو ولا زوجته يمتلكان أو قد امتلكا في الماضي أي نوع من العقارات، سواء كانت قطعة أرض للبناء أو ملكية للسكن، ولم يستفيدا من أي دعم مالي من الدولة لبناء أو شراء مسكن.

تبلغ مساحة الوحدات السكنية حوالي 75 مترًا مربعًا للشقق التي تحتوي على ثلاث غرف، وحوالي 90 مترًا مربعًا للشقق التي تحتوي على أربع غرف

ليس من الضروري أن يكون الشخص المتقدم أعزبًا، إذ إن السكن متاح للجميع، سواء كانوا عزابًا أو متزوجين.

أما بالنسبة للدفعة المقدمة، فستكون بنسبة 10 بالمئة من السعر، مما يعادل 21 مليون سنتيم لشقة بثلاث غرف، و27 مليون سنتيم لشقة بأربع غرف.

خطوات التسجيل في برنامج سكنات عدل 3

وأخيراً، إليكم كيفية التسجيل على موقع منصة عدل للسكن على الشكل التالي:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي:

ابدأ بتفقد الموقع الرسمي لمنصة عدل للإسكان على الإنترنت.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد:

إذا كان لديك حساب مسبقًا، سجل دخولك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

إذا لم يكن لديك حساب، اضغط على “تسجيل حساب جديد” واتبع التعليمات لإنشاء حسابك.

الدخول إلى بوابة برنامج سكنات عدل 3:

بعد الدخول إلى الحساب، حدد أيقونة بوابة برنامج سكنات عدل 3 من القائمة.

تحديد المحافظة:

اختر المحافظة التي ترغب فيها بالحصول على وحدة سكنية من الخيارات المتاحة.

إدخال المعلومات المطلوبة:

يرجى ملء جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل دقيق في الأماكن المخصصة لها.

إرفاق المستندات:

قم بتحميل جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب.

مراجعة وتأكيد المعلومات:

تأكد من أن جميع البيانات التي تم كتابتها صحيحة وبدقة.

إرسال الطلب:

بعد مراجعة البيانات، اضغط على خيار “تقديم الطلب”.

تأكيد التسجيل:

سوف تصلك رسالة على هاتفك المحمول تؤكد إتمام عملية التسجيل بنجاح.

سيتم مراجعة طلبك والرد عليك في أقرب وقت ممكن بخصوص الموافقة أو الرفض.