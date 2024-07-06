كيفية عمل المعمول بالتمر بمكونات بسيطه واقتصاديه.. حضريها لأطفالك حالا

المعمول بالتمر من الوجبات الخفيفه التي يحبها الكبار والصغار والتي تمتاز بطعم شهي ولذيذ لدى الجميع، كما انها ايضا من الوجبات الغنيه بالبروتين والفيتامينات وهي من الحلويات المفيدة للجسم بسبب أنها تحتوي علي نسبه عاليه من السكريات،تابع معنا من خلال موقعنا البديل للتعرف على مقادير عمل معمول التمر وطريقة تحضير معمول التمر بخطوات بسيطة وسهله.
مكونات تحضير معمول التمر
لمعرفة تحضير معمول التمر يجب عليك احضار بعض المكونات البسيطه وهي كالاتي:
- 2 كوب من الدقيق الابيض الخالص
- كوب كامل من السمنه
- ثلاث بيضات
- كيس فانيليا
- احضار كوب كامل من البودرة
- نصف كيلو من التمر
- احضار ماء الورد
- ملعقة متوسطه من الملح
- كوب كامل من الزبده
بعد احضار هذه المكونات يجب اتباع بعض الخطوات الاتيه للحصول علي معمول التمر.
طريقة تحضير معمول التمر في المنزل
- اولا يجب عليك خلط بعض المواد السابقة جيد في وعاء كبير وهي كالاتي الزبد والسمن وبعد ذلك نقوم بإضافة السكر ونقوم بعدها بإضافة الفانيليا.
- ثانيا يجب عليك احضار وعاء عميق وضع به الدقيق وضع به كيس من الملح والبيكنج بودر مع مراعاة الاستمرار في التقليب المستمر حتى يتجانسا.
- يتم بعد ذلك خلط جميع المكونات السابقة ذكرها في وعاء اكبر مع التقليب الجيد باستمرار حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع التمر في وعاء آخر اكبر حجما ونقوم بإضافة عليه ماء الزهر ونقوم بالعجن لمدة عشر دقائق، ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينه على هيئة كراة صغيره متساوية في الحجم.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع كراة العجينة الصغيره في صينيه حتي نقوم بوضع الكميه كاملا.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع العجينه في الفرن حتى يستوي، ثم ياكل بالهنا والشفاء.