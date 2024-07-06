كيفية عمل المعمول بالتمر بمكونات بسيطه واقتصاديه.. حضريها لأطفالك حالا

المعمول بالتمر من الوجبات الخفيفه التي يحبها الكبار والصغار والتي تمتاز بطعم شهي ولذيذ لدى الجميع، كما انها ايضا من الوجبات الغنيه بالبروتين والفيتامينات وهي من الحلويات المفيدة للجسم بسبب أنها تحتوي علي نسبه عاليه من السكريات،تابع معنا من خلال موقعنا البديل للتعرف على مقادير عمل معمول التمر وطريقة تحضير معمول التمر بخطوات بسيطة وسهله.

مكونات تحضير معمول التمر

لمعرفة تحضير معمول التمر يجب عليك احضار بعض المكونات البسيطه وهي كالاتي:

2 كوب من الدقيق الابيض الخالص

كوب كامل من السمنه

ثلاث بيضات

كيس فانيليا

احضار كوب كامل من البودرة

نصف كيلو من التمر

احضار ماء الورد

ملعقة متوسطه من الملح

كوب كامل من الزبده

بعد احضار هذه المكونات يجب اتباع بعض الخطوات الاتيه للحصول علي معمول التمر.

طريقة تحضير معمول التمر في المنزل