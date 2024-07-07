“سجل هنا”.. خطوات التقديم في سكنات عدل 3 والشروط المطلوبة aadl.com.dz

تعد سكنات عدل واحدة من أهم طرق الدعم التي تقدمها وزارة العمل والإسكان داخل الجزائر إلى المواطنين وخاصة من الأسر الفقيرة والتي تعاني من الدخل المنخفض وذلك لمساعدتهم في الحصول على وحدات سكنية بأسعار مخفضة ومناسبة للجميع، حيث يقوم المتقدم بدفع سعر رمزي مقابل الحصول على شقة سكنية من وحدات عدل وقد وضعت وكالة عدل ووزارة العمل والإسكان في الجزائر عدة ضوابط وأحكام للتمكين من الحصول على وحدة سكنية في سكنات عدل، ولذلك تابعوا معنا هذا المقال لنتعرف أكثر على كيفية التسجيل في سكنات عدل والشروط اللازمة.

سكنات عدل 3

يمكن التسجيل في سكنات عدل 3 من خلال السير على الخطوات التالية:

الذهاب لموقع عدل الرسمي من هذا الرابط.

ثم انقر على تسجيل الدخول للموقع.

يتم قراءة جميع الشروط والتفاصيل بشكل جيد ثم الضغط على كلمة موافق.

يجب اختيار الولاية التابع لها المتقدم.

كتابة رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الإجتماعي للمتقدم.

ثم كتابة رقم الهاتف الخاص به بشكل صحيح.

ثم الضغط على التسجيل في سكنات عدل 3.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

تم تحديد بعض الشروط للتسجيل في سكنات عدل ومنها ما يلي: