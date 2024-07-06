بجودة HD .. تردد قناة ATV التركية الناقل الحصري لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي من المسلسلات التركية التاريخية التي حققت نجاح كبير وباهر على مستوى العالم وخصوصًا العالم العربي منذ أن تم عرضها على قناة ATV التركية، وبعد أن أعلن صناع المسلسل عن البدء في تصوير أولى حلقات الجزء الثاني؛ ومعدلات البحث ترتفع بشكل كبير من قبل عشاق وجماهير المسلسل عن تردد القنوات الناقلة له وموعد العرض، واليوم من خلال هذا المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بمسلسل صلاح الدين الأيوبي وتردد القنوات الناقلة له.

تردد قناة ATV التركية الناقل الحصري لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

تعد قناة أي تي في التركية واحدة من القنوات الفضائية الشهيرة التي تهتم بعرض أغلب الأعمال التاريخية التركية، وهي الناقل الحصري لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الأول وستكون كذلك الناقل الحصري للموسم الثاني ويتم استقبالها من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10696.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية

قناة الفجر الجزائرية من أشهر القنوات العربية، وهي تنقل أغلب المسلسلات التركية مترجمة للغة العربية حتى يستمتع الجمهور العربي بالمشاهدة، ومن أبرز المسلسلات التي يتم عرضها ولاقت شهرة واسعة؛ مسلسل صلاح الدين الأيوبي، ويمكن الاستمتاع بمشاهدة الجزء الثاني من المسلسل على قناة الفجر الجزائرية من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12546.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي

أعلن القائمين على مسلسل صلاح الدين الأيوبي أنه قد تم البدء بالفعل في تصوير الحلقات الأولى من الجزء الثاني للمسلسل والتي تدور حول فتح العديد من المدن التاريخية التي على رأسهم القدس بقيادة صلاح الدين الأيوبي، وأنه سيتم الانتهاء من تصوير أحداث الموسم الثاني كاملة خلال وقت قريب ومن المتوقع أن يتم عرض أولى حلقات الجزء الثاني بحلول شهر أغسطس 2024، ولكن حتى وقتنا هذا لم يتم إصدار أي قرار رسمي بموعد العرض وفي حالة الإعلان عن موعد العرض سيتم نقله من خلال القنوات الناقلة للمسلسل.