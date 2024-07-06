هل تم تغيير الساعة؟.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي في مصر 2024

بعد الإعلان عن قرار تخفيف الأحمال وغلق جميع المحلات التجارية في تمام العاشرة مساءا، يتم الاستعلام حالياً عن موعد إلغاء التوقيت الصيفي، والذي تم الإشارة إلى الرجوع إليه بعد اتخاذ تلك القرارات، وأشار مجلس الوزراء عن الموعد المحدد لإلغاء التوقيت الصيفي، حيث سيكون في آخر أسبوع من شهر أكتوبر، وتحديدا آخر جمعة، وحتى يتم ترشيد استهلاك الكهرباء تم تزويد ساعات النهار وتقليل ساعات الليل التي تحتاج إلى كهرباء أكثر.

موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2024

تم الإعلان عن موعد إلغاء التوقيت الصيفي لأول مرة منذ سنوات كثيرة في العام الماضي، وكان هذا القرار يقوده مجلس الوزراء، حيث أعلن على أن العمل سيكون بالتوقيت الشتوي لمدة تصل إلى ستة أشهر فقط، وهي تنتهي في شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، لذا فإن الموعد الرسمي لإلغاء التوقيت الصيفي للعام الحالي سيكون في شهر أكتوبر القادم، ولم يتم تفعيل التوقيت الشتوي إلا بعد نهاية الشهر المعلن، حيث قد توقع الكثير بالرجوع إلى التوقيت الشتوي مرة أخرى، وذلك بعد قرارات تخفيف الأحمال التي تم إصدارها من قبل مجلس الوزراء، حيث كان يفيد القرار بغلق المحلات العامة والمتاجر في تمام العاشرة مساءا، وذلك للبدء في ترشيد استهلاك الكهرباء لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء في جميع المحافظات.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي

قد يستاء البعض من تطبيق التوقيت الصيفي، لكن يمتلك هذا التوقيت العديد من المميزات الرائعة التي تعود بالنفع على جميع المواطنين، ولهذا سنوضح لكم أبرز الفوائد التي تقدم وهي كالآتي: