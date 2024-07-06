اللحظات المضحكة”.. تردد قناة سبونج بوب SpongeBob علي النايل سات لعرض كرتون 24 ساعة

من أوائل القنوات التي يتم البحث عنها بكثره خلال هذه الفترة هي قناة الأطفال الشهيرة سبونج بوب التي حظيت على شعبية كبيرة ومحبين كثيرين على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي ككل، لذلك تحرص القناة على توسيع مجالات محتوياتها أيضاً من خلال قناتها عبر اليوتيوب وكذلك الكثير من الأقمار الصناعية المختلفة، الجدير بالذكر أن هذه القناة استطاعت في وقت قليل جذب انتباه ملايين الأطفال لما تقدمه من برامج مسلية وهادفة تحرص القناة من خلالها على غرس القيم والمبادئ السليمة والصحيحة في أذهان الأطفال، إلى جانب تعليمهم ما ينفعهم وينمي مهاراتهم ويحفزهم على تقوية الذكاء لديهم وذلك من خلال المسابقات التي تقدمها القناة لهم.

تردد قناة سبونج بوب عبر النايل سات

بفضل الشخصيات الكرتونية الشهيرة على قناة سبونج بوب أصبحت لدى البراعم الوجهة المثالية والاختيار الأول بالنسبة لهم، حيث أنهم لا يملون من كثرة مشاهدة القناة بفضل تفانيها في تقديم وتطوير برامجها والتي تُعرض على مدار الساعة عبر القمر الصناعي نايل سات بالتردد الجديد وهو:

التردد: 11355.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

الاستقطاب: عمودي.

خصائص قناة سبونج بوب

تتميز قناة سبونج بوب بباقة كبيرة من المزايا التي جعلتها تتصدر أولى القنوات الفضائية الرائدة في مجال عرض أفلام الكرتون والرسوم المتحركة والتي جعلتها في منافسة قوية بين نظيراتها من القنوات الاخرى مثل:

تقدم المحتويات على مدار اليوم بدون انقطاع وبدون تسديد رسوم.

كما أنها تقدم محتوى مسلي وهادف في نفس الوقت وذلك من خلال برامج تعليمية تجعل الطفل يفرق بين الصح والخطأ ومعرفة الأرقام والحروف والأشكال والألوان بشكل سلسل ومبسط.

إلى جانب أنها تحرص على استخدام أفضل الأجهزة العصرية والحديثة التي تساعد في عرض المحتوى بجودة عالية HD صوت وصورة.

ومن ضمن مزايا القناة أنها تقدم الأغاني والأناشيد التي تحمل معلومات وسلوكيات تربوية تقوي حصيلة الطفل التوعوية.

تردد قناة سبونج بوب عبر عرب سات

في حال ضبط القناة من خلال القمر الصناعي عرب سات فلابد من إدراج رقم التردد الجديد وهو: