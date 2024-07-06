كم تبلغ رسوم تجديد رخصة القيادة في السعودية وكيفية التجديد 1446

لقد أوضحت وزارة الداخلية في السعوديه الرسوم التي يجب سدادها من أجل تجديد رخصة السير في المملكة، وذلك سواء للمواطنين أو المقيمين أيضا في السعودية، حيث تختلف الرسوم باختلاف مجموعة من العوامل منها نوع السيارة ومدة صلاحية الرخصة وغيرها من العوامل، كما أوضحت الوزارة أيضا طريقة تجديد الرخصة بشكل إلكتروني عبر أبشر التي توفر العديد من الخدمات لكافة الأفراد في السعودية.

كم تبلغ رسوم تجديد رخصة المركبة في السعودية

تختلف رسوم تجديد رخصة السيارة باختلاف نوع السيارة، حيث تتمثل رسوم تجديد الاستمارة فيما يلي:

تبلغ رسوم تجديد رخصة سيارة نقل عام 400 ريال .

تجديد سيارة خاصة 100 ريال.

تجديد رخصة سيارة أشغال عامة 300 ريال.

نقل خاص 200 ريال.

رخصة دراجة آلية 100 ريال.

رخصة حافلة عامة 400 ريال.

سيارة أجرة 200 ريال .

تجديد رخصة حافلة صغيرة 200 ريال.

رخصة سيارة نقل متوسطة 141 ريال.

رسوم سيارة نقل كبيرة 250 ريال.

بينما تبلغ تجديد رخصة سير شبه المقطورة 184 ريال.

خطوات تجديد رخصة القيادة في السعودية

يمكن تجديد رخصة السير بكل سهولة، وذلك من خلال تنفيذ الطرق التالية: