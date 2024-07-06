كيف استعلم عن المخالفات المرورية وطريقة السداد 1446

أوضحت وزارة الداخلية في السعودية طريقة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تعد من الخدمات الشهيرة، كما وفرت أيضا الوزارة العديد من الخدمات المميزة التابعة لقطاع المرور بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد على جميع سائقي المركبات في السعودية، حيث فرضت الوزارة غرامات كبيرة على الأفراد المخالفين لقواعد المرور والسلامة، وذلك حفاظا على حياة المواطنين والمقيمين في السعودية.

كيف استعلم عن المخالفات المرورية

يمكن للأفراد الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية، وذلك من خلال تنفيذ الطرق التالية:

التوجه إلى الرابط الخاص بموقع أبشر.

اضغط بعد ذلك على تبويب أبشر أفراد.

قم بتدوين اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقل المخصص.

اضغط بعد ذلك على تبويب الخدمات الإلكترونية.

اختر بعدها تبويب قطاع المرور.

انقر بعد ذلك على تبويب خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

قم بتدوين البيانات المطلوبة في المكان المحدد.

اضغط بعدها على تبويب خدمة استعلام على الصفحة.

ستظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بالمخالفة المرورية.

كيفية سداد المخالفات المرورية

يمكن سداد كافة الرسوم الخاصة بالمخالفات المرورية، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية: