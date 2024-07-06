كيفية متابعة موافقات التأمين في السعودية وطريقة استخراج أجازة مرضية عبر صحتي 1446

تعد منصة صحتي إحدى المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة في السعودية والتي توفر العديد من الخدمات بشكل إلكتروني لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة أيضا، وذلك من أجل تسهيل إجراء الخدمة عليهم وتوفير الوقت والجهد دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب المختصة، وذلك وفقا لرؤية المملكة لعام 2023 في تحقيق التحول الرقمي بشكل عام.

كيفية متابعة موافقات التأمين في السعودية

يمكن متابعة مرفقات التأمين في السعودية إلكترونيا، وذلك من خلال تنفيذ الطرق التالية:

قم بتحميل تطبيق صحتي الخاص بوزارة الصحة على هاتفك.

سجل الدخول عبر النفاذ الموحد أو قم بتدوين رقم الهوية وكلمة المرور في الحقل المخصص.

انقر بعد ذلك على تبويب الملف الشخصي.

اضغط بعد ذلك على تبويب موافقات التأمين.

انقر بعد ذلك على تبويب عرض البيانات التفصيلية في طلبات موافقات التأمين.

ستظهر أمامك كافة البيانات التفصيلية الخاصة بطلب موافقات التأمين.

خطوات استخراج إجازة مرضية عبر صحتي

يمكن للأفراد استخراج إجازة مرضية إلكترونيا، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية: