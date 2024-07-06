خطوات إصدار شهادة وفاة عبر أبشر ما الأوراق والشروط المطلوبة؟

وفرت وزارة الداخلية في المملكة خدمة استخراج شهادة الوفاة إلكترونيا عبر منصة أبشر فهي إحدى الخدمات التي قدمتها الحكومة من أجل توفير الوقت والجهد على كافة المواطنين دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب المختصة بالأحوال المدنية وتسهيل إجراءات الخدمه عليهم، وذلك وفقا لرؤية السعوديه لعام 2030 في الحرص على توفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل إلكتروني.

خطوات إصدار شهادة وفاة عبر أبشر

يمكن استخراج شهادة وفاة من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

التوجه إلى الرابط الإلكتروني الخاص بموقع أبشر.

اضغط على زر أبشر أفراد.

أضف اسم المستخدم أو رقم الهوية أو الإقامة وكلمة المرور في الحقل المخصص.

اضغط بعد ذلك على تبويب تسجيل الدخول.

اختر بعدها تبويب دليل الخدمات الإلكترونية.

انقر بعد ذلك على تبويب خدمات الأحوال المدنية.

اختر خدمة التبليغ عن حالة وفاة.

قم بتدوين جميع البيانات المطلوبة عن المتوفى في الحقل المناسب.

قم بإرفاق الأوراق والمستندات اللازمة.

اضغط على زر حجز موعد لاستلام الشهادة.

أخيرا اضغط على زر تأكيد حجز الموعد.

المستندات والأوراق اللازمة لإصدار شهادة وفاة في المملكة

هناك مجموعة من الأوراق التي لابد منها توافرها وتقديمها ليتم استخراج شهادة وفاة، وهذه الأوراق هي:

توافر نسخة من الهوية الوطنية للفرد المتوفى.

يجب طباعة كافة الأوراق وتقديمها.

تقديم أصل إشعار الوفاة الصادر من المستشفى التي وقعت بها الوفاة.

تقديم نسخة من سجل الأسرة للمتوفي.

يشترط تعبئة نموذج رقم 87 من تسجيل واقعة الوفاة.

شروط ومعايير إصدار شهادة وفاة في السعودية

توجد بعض الشروط التي يجب الإلتزام بها لإصدار شهادة الوفاة بشكل إلكتروني، وهذه الشروط هي: