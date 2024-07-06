الحقوا ياولاد لولو اتسرقت الحقوها.. تردد قناة وناسة الجديد علي القمر نايل سات2024

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
الحقوا ياولاد لولو اتسرقت الحقوها.. تردد قناة وناسة الجديد علي القمر نايل سات2024

قناة وناسة تعتبر هي من ضمن أكثر اكثر القنوات الفضائية التي قد استطاعت أن تكتسب شهرة كبيرة وواسعة جدا، و هذا نظرا لما تقدمه لجميع الأطفال من البرامج و الأغاني الرائعة و المميزة التي تجعل الأطفال يحبون الاستماع لها و مشاهدتها، و  تقوم هذه القناة بتقديم العديد من الأغاني و الأناشيد الرائعة و المميزة، و من أجل ذلك فإن اولياء الامور يقومون بالبحث عن تردد قناة وناسة الجديد، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات، و ما هي قناة وناسة.

تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات الجديد

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن التردد الجديد لقناة وناسة الرائعة و المميزة و تستطيع أن تقوم بتحميلها، و ذلك من خلال هذه الخطوات و هى:

  • تردد قناة وناسة هو:11430.
  • معدل استقطاب القناة هو: عمودي.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.
  • معدل ترميز القناة هو:27500.
  • جودة القناة هي: SD.

محتوي قناة وناسة

قناة وناسة هي عبارة عن قناة تقوم بعرض العديد من البرامج و الأناشيد لكافة الأطفال، و يحب الكثير من الأطفال أن يقوموا بمشاهدة هذه القناة الرائعة و المميزة و التي تهدف إلى القيام بتعزيز القيم الأخلاقية و السلوكية و التعليمية عند الاطفال، و تقوم قناة وناسة بالقيام بعرض هذه الأغاني من خلال شخصية لولو الرائعة و المميزة والتي يحبها جميع الأطفال و يقومون بتقليد هذه الشخصية الرائعة.

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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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