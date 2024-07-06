فرصة العمر .. طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 وأبرز الشروط اللازمة للاستحقاق

أعلنت وزارة السكن والعمران بالجزائر ع فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 وذلك بدءًا من يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024 وقد تستمر فترة التسجيل لمدة 48 ساعة لذلك يلزم على الجميع التسجيل للاستفادة من تلك المبادرة ولكن أعلنت الوزارة عن الشروط اللازم توافرها من أجل التسجيل بالإضافة لخطوات التسجيل ومن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم كافة التفاصيل.

التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024

أعلنت وزارة السكن والعمران بالجزائر عن طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 وفيما يلي خطوات التسجيل بالتفاصيل:

في البداية يتم التوجه إلى منصة عدل السكنية للتسجيل. بعد ذلك يتم إدخال كلًا من اسم المستخدم مع كلمة المرور ثم النقر على اختيار برنامج سكن عدل 3. ثم اختيار المحافظة الراغبين في التسجيل فيها. بعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة. الحرص على إرفاق كافة المستندات المطلوبة. العمل على مراجعة كافة البيانات المدخلة للتأكد من صحتها. بعد ذلك يتم النقر على زر إرسال الطلب.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

أعلنت الوزارة أيضًا عن بعض الشروط اللازم توافرها من أجل التسجيل في سكنات عدل 3 وفيما يلي تلك الشروط: