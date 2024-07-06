تسريب حل امتحان الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2024

العديد من الطلاب في الصف الثالث الثانوي يرغبون في التعرف على حقيقة تسريب حل امتحان الجغرافيا، وذلك بعد تداول بعض الأخبار بين الأشخاص عن هذا بالإضافة إلى انتشار بعض الصور، ويكون اختبار هذه المادة غدًا السبت الموافق 6 يوليو 2024، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم حقيقة هذه الأخبار المتداولة وكل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

تسريب حل امتحان الجغرافيا

قامت وزارة التربية والتعليم بمصر بالتأكيد على أن جميع الأخبار المنتشرة عن تسريب حل امتحان الجغرافيا ما هي إلا أخبار كاذبة ليس لها أساس من الصحة سواء لمادة الجغرافيا أو الكيمياء، وإذا كنت تريد التعرف على خطوات الحصول على نماذج امتحان الجغرافيا يجب السير على الخطوات الآتية:

في الخطوة الأولى يقوم الطالب بالتوجه إلى البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بمصر من هنا.

في الخطوة الثانية حدد أسئلة وإجابات اختبارات الثانوية العامة للأعوام السابقة.

بعد ذلك قم باختيار نموذج امتحان مادة الجغرافيا.

توزيع درجات امتحان الجغرافيا 2024

وإليكم توزيع درجات امتحان الجغرافيا 2024 على النحو الآتي:

يكون مجموع درجات اختبار مادة الجغرافيا من 60 درجة.

عدد الأسئلة الموضوعية يكون 44 موضوع يكون 44 سؤال يأخذوا 56 درجة.

أما بالنسبة لعدد الأسئلة المقالية وعددهم سؤلين ب 4 درجات.

أي العدد الكلي لأسئلة مادة الجغرافيا هو 46 سؤال.

المواد المتبقية من شعبة أدبي.

وفيما يلي سوف نتحدث عن باقي المواد التي لم يقوموا طلاب القسم الأدبي بامتحانها، وهي:

اختبار مادة الجغرافيا سوف تكون غدا السبت الموافق 6 يوليو 2024.

بعد ذلك اختبار مادة علم النفس سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.

وأخيرا اختبار مادة الفلسفة والمنطق سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024.