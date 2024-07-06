كود كتير خيالك في الفانتازيا شوفها الان احدث شفرات جاتا سان اندرياس congrat

يبحث الجميع احدث شفرات جاتا سان اندرياس لأنها تعطيهم ميزات إضافية أثناء اللعب تمكنهم من الاستمتاع باللعبة أكثر، حيث إن الشفرات تعمل على فتح الكثير من الأسلحة والأدوات والمعدات مثل السيارات، وتمكن اللاعب من إضافة عناصر مختلفة تجعل كل مرحلة مشوقة أكثر، وسوف نعرض من خلال موقعنا كافة شفرات لعبة جراند ثيفت أوتو سان أندرياس 2024.

احدث شفرات جاتا سان اندرياس

في النقاط التالية نستعرض احدث شفرات جاتا سان اندرياس

سيارة الجاذبية BUBBLECARS.

انخفاض حركة المرور GHOSTTOWN.

مركبات البلد FVTMNBZ.

جميع السيارات لديها نيترو SPEEDFREAK.

التحكم في العصابة BIFBUZZ.

نمط السيارات الطائرة CHITTYTECHTYBANGBANG.

نمط النينجا NINJATOWN.

سيارة غير مرئية WHEELS ONLY PLEASE.

برامج العدوانية YLTEICZ.

الحصول على هدف مجاني أثناء القيادة OUIQDMW.

تحدث النساء إليك BEKKNQV.

وضع الشغب STATE OF EMERGENCY.

وضع المرح CRAZY TOWN.

البلد، المركبات، والناس BMTPWHR.

تفجير جميع السيارات CPKTNWT.

تغير كل الاضواء الى خضراء ZEIIVG.

توظيف أي شخص SJMAHPE / .ROCKETMAYHEM

جعل جميع السيارات السريعة EVERYONEISRICH.

pdf “أفضل 10 شفرات للمحترفين” تنزيل شفرات جاتا سان اندرس 2024 GTA SAN ANDREAS (دبابات + أسلحة + طائرات + سيارة تطير + نساء + عدم الموت)

شفرات القوارب الطائرة سان اندرياس

توجد العديد من الشفرات الخاصة بالقوارب الطائرة في جراند أوتو ثيفت نطرحها فيما يلي:

كل السيارات الرخيصة EVERYONE IS POOR.

سلاح مجموعة 1 LXGIWYL.

المستوى المطلوب ذو ستة نجوم BRING IT ON.

سلاح مجموعة 3 UZUMYMW.

المظلة AIYPWZQP.

قاتل محترف في جميع المستويات PROFESSIONAL KILLER.

الحصول على أكبر نسبة من الاحترام WORSHIP ME.

زيادة المستوى المطلوب من الشرطة +2 TURNUPTHEHEAT.

سلاح مجموعة 2 PROFESSIONALSKIT.

التحمل الاقصى VKYPQCF.

وضع الأدرينالين .ANOSEONGLASS

الذخيرة المستمرة FULLCLIP.

سيارات سوداء IOWDLAC.

الحصول على الجسم البدين BTCDBCB.

الشوارع غير مزدحمة THGLOJ

التنفس المستمر CVWKXAM.

مسح المستوى المطلوب من الشرطة TURN DOWN THE HEAT.

الجميع معهم سلاح FOOOXFT.

المثالية مع المركبات STICK LIKE GLUE.

الصحة الدائمة BAGUVIX.

الحصول على الجسم النحيف KVGYZQK.

تعطيل المستوى المطلوب AEZAKMI.

النفاثة المندفعة ROCKETMAN.

الحصول على الجسم العضلي BUFFMEUP.

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شفرات جاتا سان اندرس للتحكم في الطقس

يحتاج اللاعبين إلى احدث شفرات جاتا سان اندرياس الخاصة بالطقس ونعرضها فيما يلي:

طقس عتم ALNSFMZO.

عاصفة MGHXYRM.

طقس ضبابي CFVFGMJ.

السماء لونها برتقالي OFVIAC.

طقس ممطر AUIFRVQS.

اللعب في آخر الليل XJVSNAJ.

الجو غائم AUIFRVQS.

عاصفة رملية CWJXUOC.

طقس مشمس AFZLLQLL.

الجميع يلبس ملابس البحر CIKGCGX.

طقس مشمس جدًا ICIKPYH.

إن اعتماد الكثير من محبي اللعبة احدث شفرات جاتا سان اندرياس يرجع إلى كون هذه الشفرات تجعل اللعبة مثيرة ومشوقة أكثر وتحفز روح التحدي بين جميع اللاعبين.