حمله الآن واتساب عمر العنابي الرائع والمميز.. و ماهي مميزاته الرائعة والمميزة

واتس آب عمر العنابي هو تطبيق رائع و مميز تم إنشاؤها من أجل التواصل الاجتماعي مع الآخرين و يعد من أكثر التطبيقات شهرة، حيث أنه يتميز بالعديد من المميزات الرائعة والمميزة التي تجعله تطبيق مميز عن غيره من التطبيقات، خصوصا و أن هذا التطبيق هو نسخة تم تعديلة من تطبيق واتس اب الأصلي و العادي، و يعمل واتس آب عمر العنابي علي توفير الكثير من الأدوات و المميزات التي لا تتوجد في التطبيقات الأخري، و ذلك مثل إرسال الصور بكمية كبيرة وبدقة كبيرة ايضا، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحميل واتس آب عمر العنابي، و ما هي مميزات واتس آب عمر العنابي.
طريقة تحميل واتس عمر العنابي
يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة تحميل تطبيق واتس آب عمر العنابي هي:
- أولا أدخل على الموقع الرسمي للمطور و قم بتنزيل ملف Apk.
- بعد ذلك اضغط على الملف و تحميل واتساب عمر العنابي.
- و بعد تثبيت التطبيق على الجهاز الخاص بك اكتب رقم الهاتف الخاص بك، و يمكنك القيام باستعمال تطبيق واتس آب عمر العنابي الرائع و المميز.
مميزات واتس آب عمر العنابي
يتضمن تطبيق واتس آب عمر العنابي علي العديد من المميزات الرائعة و التي تجعله الخيار الأول و الأسهل للكثير و من هذه المميزات هي:
- أنه يمكنك تعديل الرسائل التي لا تريد إرسالها أو الخطأ في خلال 30 دقيقة.
- يمكنك أن ترسل ملفات كبيرة الحجم، و يمكنك إرسال جميع الوسائط الكبيرة الحجم.
- يمكنك التحكم في الخصوصية الخاصة بك.
- يمكنك أخفاء الظهور الخاص بك، أو إخفاء اذا كنت متصل الآن أم لا.